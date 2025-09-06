Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo số công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

(VTC News) -

Trong công văn Công văn số 7461 gửi các bộ, ngành và địa phương mới đây, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025) đến hết ngày 30/8 và đánh giá chung tình hình thực hiện chính sách, chế độ, nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để xử lý, các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương gửi báo cáo trước ngày 8/9 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Công chức phường tại TP.HCM hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Trước đó, thực hiện Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh) và văn bản của Đảng ủy Chính phủ, sau khi trao đổi ý kiến với Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ có công văn gửi các bộ, ban, ngành, địa phương về việc thực hiện Kết luận 183.

Trong công văn này, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương hoàn thành việc giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025) trước ngày 31/8.

Theo Nghị quyết 268 của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ sau sắp xếp được triển khai kịp thời, minh bạch.

Đến ngày 19/8, cả nước có 94.402 người đã có quyết định nghỉ việc; tổng số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí là 81.410 người; trong đó 75.710 người đã được giải quyết kinh phí theo quy định.

Chính phủ khẳng định, điều này thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Đảng, Nhà nước, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo sự đồng thuận, ổn định trong đội ngũ.