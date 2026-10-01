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Xuất bản ngày 01/10/2026 03:31 PM
Xuất bản ngày 01/10/2026 03:31 PM

Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn, kiến trúc Gothic gần 100 tuổi bên chân sóng

Nguyễn Gia
Nguyễn Gia
(VTC News) -

Nằm bên con đường ven biển thơ mộng, Thư viện Đại học Quy Nhơn (Gia Lai) mang kiến trúc Gothic trăm tuổi cổ kính, hòa quyện giá trị lịch sử và tri thức hiện đại.

Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn

Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn, kiến trúc Gothic gần 100 tuổi bên chân sóng - 1

Nằm trên tuyến đường ven biển thơ mộng, đẹp nhất của phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Thư viện Trường Đại học Quy Nhơn gần 100 tuổi không chỉ đơn thuần là kho tàng tri thức phục vụ giảng dạy, học tập thức mà còn là một biểu tượng văn hóa, lịch sử lâu đời và không gian kiến trúc độc đáo.

Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn, kiến trúc Gothic gần 100 tuổi bên chân sóng - 2

Theo tư liệu của trường Đại học Quy Nhơn, trước khi trở thành không gian học tập sôi nổi của nhiều thế hệ sinh viên, công trình này vốn là Đại chủng viện Quy Nhơn. Giữa sắc xanh mát của cây cối và gió biển, công trình trải qua gần một thế kỷ mang vẻ trầm mặc quyến rũ, thu hút đông đảo sinh viên lẫn du khách thập phương ghé thăm.

Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn, kiến trúc Gothic gần 100 tuổi bên chân sóng - 3

Thư viện được khởi công xây dựng vào năm 1930 hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 1932.

Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn, kiến trúc Gothic gần 100 tuổi bên chân sóng - 4

Năm 1975, công trình được chuyển giao cho Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn (tiền thân của Trường Đại học Quy Nhơn ngày nay) tiếp quản và cải tạo thành thư viện. Qua nhiều thập kỷ biến động, từng bức tường, từng chi tiết kiến trúc nơi đây vẫn vẹn nguyên sắc màu thời gian, lưu giữ trọn những giá trị lịch sử.

Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn, kiến trúc Gothic gần 100 tuổi bên chân sóng - 5

Thư viện Đại học Quy Nhơn được thiết kế ttheo một tổng thể kiến trúc đăng đối và vững chãi gồm hai khối nhà chính cao ba tầng với chiều dài lần lượt là 30m và 27,5m, chiều rộng 12m, được nối liền mạch với một nhà nguyện trang trọng nằm ở vị trí trung tâm. Sự cân đối trong bố cục tạo nên một tổng thể bề thế, không thô cứng.

Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn, kiến trúc Gothic gần 100 tuổi bên chân sóng - 6

Điểm nhấn đặc sắc nhất của tòa thư viện chính là phong cách Gothic cổ kính thể hiện qua hệ thống cửa sổ mái vòm cao lớn với kỹ thuật xây dựng cuốn vòm. Đây vốn là phạm trù mỹ thuật mới mẻ với những người thợ địa phương vào cuối thế kỷ XIX.

Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn, kiến trúc Gothic gần 100 tuổi bên chân sóng - 7

Những dãy hành lang rộng rãi, thanh thoát nhuốm màu xưa cũ, được bố trí cùng góc nhìn hướng ra khuôn viên xanh mát, giúp người học thư giãn và sáng tạo hơn trong quá trình đọc sách và nghiên cứu.

Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn, kiến trúc Gothic gần 100 tuổi bên chân sóng - 8

Những cấu trúc mái vòm, những bộ cửa gỗ cổ kính nổi bật trên nền tường xanh mát mang lại hiệu ứng thị giác lãng mạn, giúp không gian bên trong luôn thoáng đãng, đón ánh sáng tự nhiên và luồng gió biển khí hậu nhiệt đới miền Trung.

Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn, kiến trúc Gothic gần 100 tuổi bên chân sóng - 9

Khu nhà trệt ở trung tâm gây ấn tượng bởi hệ thống cột gỗ cao 8m vững chãi. Trên các bệ cột, ô cửa sổ và mái ngói là những hoa văn, phù điêu được chạm trổ vô cùng tinh xảo, cầu kỳ, mang lại vẻ đẹp vừa trang nghiêm, huyền bí lại vừa ấm áp.

Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn, kiến trúc Gothic gần 100 tuổi bên chân sóng - 10

Theo Trường Đại học Quy Nhơn, một phần nội thất của tòa nhà từng được vận chuyển tỉ mỉ từ Đại chủng viện Đại An (Phù Cát) về Quy Nhơn bằng đường thủy, trở thành những mảnh ghép vô giá làm nên giá trị tâm hồn cho thư viện.

Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn, kiến trúc Gothic gần 100 tuổi bên chân sóng - 11

Bước qua những bậc thềm cổ kính, một không gian khiến người đọc trút bỏ mọi ồn ào bên ngoài để hòa mình vào không gian yên bình, tĩnh lặng. Nhằm phục vụ tốt nhất cho học sinh, sinh viên, người dân địa phương và du khách, thư viện đã được cải tạo khéo léo để kết hợp hài hòa giữa nét đẹp cổ điển và tiện nghi hiện đại.

Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn, kiến trúc Gothic gần 100 tuổi bên chân sóng - 12

Hiện nay, Thư viện Đại học Quy Nhơn đang sở hữu kho tài liệu phong phú với gần 30.000 đầu sách, 5.500 luận văn, luận án và gần 90 đầu báo, tạp chí. Các khu vực chức năng như Phòng Đọc mở, Phòng Mượn, Phòng Tự học, Phòng sinh hoạt CLB Sách và Hành động... được bố trí khoa học. Những dãy bàn học rộng rãi đặt bên khung cửa sổ hướng ra khuôn viên xanh mát giúp người đọc và nghiên cứu tìm thấy nguồn cảm hứng.

Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn, kiến trúc Gothic gần 100 tuổi bên chân sóng - 13

Hiện nay Thư viện Đại học Quy Nhơn vẫn mở cửa đón khách tham quan vào giờ hành chính. Nơi đây trở thành điểm check-in lý tưởng, thu hút đông đảo du khách yêu kiến trúc và các cựu sinh viên trở về. Giữa nhịp sống hiện đại, công trình gần 100 năm tuổi vẫn như nhịp cầu nối liền quá khứ - hiện tại.

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