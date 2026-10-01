Khám phá Thư viện Đại học Quy Nhơn, kiến trúc Gothic gần 100 tuổi bên chân sóng

Thư viện Đại học Quy Nhơn được thiết kế ttheo một tổng thể kiến trúc đăng đối và vững chãi gồm hai khối nhà chính cao ba tầng với chiều dài lần lượt là 30m và 27,5m, chiều rộng 12m, được nối liền mạch với một nhà nguyện trang trọng nằm ở vị trí trung tâm. Sự cân đối trong bố cục tạo nên một tổng thể bề thế, không thô cứng.