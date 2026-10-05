(VTC News) -

Sáng 5/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc Hội nghị lần thứ tư để xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự khai mạc Hội nghị Trung ương 4. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, biến động quốc tế, cạnh tranh công nghệ, chiến tranh thương mại và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển đất nước với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu và khả năng thích ứng, quyết tâm hành động.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương 2 đã quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức, cán bộ và quy định nền tảng của Đảng cho nhiệm kỳ mới.

Hội nghị Trung ương 3 tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, mô hình phát triển và các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị lần này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đó, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Trước giờ khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Yêu cầu bao trùm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, quy tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

“Những vấn đề về tổ chức, xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ, nguồn lực và phát triển kinh tế - xã hội cần được xem xét trong mối liên hệ hữu cơ với nhau: Đảng định hướng đúng; Hệ thống chính trị, guồng máy hành chính vận hành hiệu quả; Tiềm năng, sức lực con người được phát huy; Nhân dân được thụ hưởng thành quả; Gắn nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu năm 2030, năm 2045 và tầm nhìn lâu dài”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.