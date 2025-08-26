Khách sạn Hà Nội 'cháy' phòng, giá tăng mạnh trước Lễ 2/9

(VTC News) -

Chỉ còn 1 tuần nữa sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hà Nội thu hút rất đông du khách ngoại tỉnh đổ về xem diễu binh, diễu hành. Nhiều khách sạn ở khu vực trung tâm vì thế sớm "cháy" phòng, đội giá.

Hiện giá phòng tại các khách sạn khu vực phố cổ Hà Nội từ ngày 29/8 - 2/9 tăng mạnh: Giá phòng khách sạn 2 - 3 sao từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/đêm; phòng khách sạn 4 sao giá 3 - 4,5 triệu đồng/đêm, khách sạn 5 sao giá từ 3,5 - 7 triệu đồng. Mức này được cho là tăng khoảng 30%.

Mặc dù giá phòng khách sạn tăng cao nhưng đến thời điểm này, mọi khách sạn hầu như đã kín chỗ và khóa sổ. Nơi nào còn phòng cũng chỉ rất ít và dự báo sẽ tăng giá trong những ngày tới.

Nhiều khách sạn kín chỗ, tăng giá dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh minh họa).

Tại khách sạn 5 sao Lotte Hotel Hanoi (Liễu Giai), giá phòng Deluxe là từ 3,5 triệu đồng/phòng/ngày đêm, phòng Suite Junior 2 giường đơn là 4 triệu đồng/phòng/ngày đêm, phòng Junior Suite là từ 3,87 - 7 triệu đồng/phòng/ngày đêm.

“Với tầm nhìn ra quang cảnh thành phố, khách sạn rất thuận tiện cho du khách tham quan khu vực Ba Đình và thưởng thức lễ diễu binh, diễu hành A80. Đến thời điểm này, số lường phòng còn lại rất ít”, một lễ tân khách sạn cho biết.

Tương tự, tại khách sạn Gilson Hanoi Hotel (96 phố Tây Sơn), phòng Deluxe 2 giường đơn từ ngày 30/8 - 2/9 có giá 1,8 triệu đồng/phòng/ngày đêm; phòng Superior 2 giường đơn giá 1,3 triệu đồng/phòng/ngày đêm; phòng Suite giá 2,8 triệu đồng/phòng/ngày đêm. Giá tiền phòng khách sạn này đã tăng 20% so với ngày thường. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khách sạn đã hết phòng.

“Chúng tôi không còn chỗ trống từ Chủ nhật ngày 31/8 tới thứ Hai 1/9”, khách sạn thông tin.

Khách Gilson Hanoi Hotel (96 phố Tây Sơn).

Không chỉ khách sạn khu vực Ba Đình mà hầu hết các khách sạn tại các tuyến phố diễu binh, diễu hành cũng sớm "cháy" phòng.

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, các khách sạn nhỏ quy mô 1-3 sao ở trung tâm Hoàn Kiếm và quanh khu vực diễn ra diễu binh, diễu hành đã kín công suất phòng dịp lễ. Nhiều khách sạn, khu căn hộ quy mô 4-5 sao trong khu vực này cũng đã đạt 100% công suất đêm 1/9 như Hanoi Daewoo, Pullman Hanoi, Army Hotel, Melia Hanoi, khu căn hộ The Five Residences, Dolce Hanoi Golden Lake…

Các khách sạn khác như Pan Pacific, Sofitel Legend Metropole Hanoi, Movenpick Centre, Duparc, Dolce Hanoi Golden Lake… công suất dịp 2/9 vượt 70-80% và tiếp tục tăng nhanh. Thậm chí các ngày tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt, khách sạn cũng đang đạt tỷ lệ lấp đầy khách rất cao.

Các khách sạn trên tọa lạc ở vị trí thuận lợi, du khách chỉ cần đi bộ qua quãng đường ngắn để tới các cung đường xem diễu binh, diễu hành. Thậm chí có nơi du khách có thể ngồi ngắm diễu binh, diễu hành từ ban công, quán cà phê của khách sạn.

Theo khảo sát trên các ứng dụng đặt phòng trực tuyến, hiện còn rất ít phòng trống ở Hoàn Kiếm, Ba Đình. Các nhà nghỉ, homestay quy mô nhỏ cũng đã kín phòng.

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch Booking.com, Hà Nội là điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (từ 29/8 - 3/9), vươn từ vị trí thứ 7 lên vị trí số 1 so với cùng kỳ năm ngoái.

Sức hút gia tăng của Hà Nội được ghi nhận ở tất cả các nhóm khách du lịch khi thủ đô dẫn đầu về lượng tìm kiếm bởi tệp khách du lịch cùng gia đình (tăng từ hạng 14), du lịch cùng nhóm bạn (tăng từ hạng 9), du lịch cặp đôi (tăng từ hạng 7) và cả du khách đi một mình (tăng từ hạng 2).

Với những nhà nghỉ, khách sạn bình dân khu vực đường Nguyễn Xiển, Chiến Thắng, Hoàng Hoa Thám…mức giá từ 390.000 đồng/phòng nhỏ và 440.000 đồng/phòng lớn. Nếu khách thuê cả tuần sẽ có giá từ 2,6 triệu đồng. Tuy nhiên hiện cũng còn rất ít phòng do lượng khách tăng nhanh. "Để đảm bảo giữ chỗ, khách cần chuyển khoản trước 100%, tránh trường hợp sát giờ báo hủy, người có nhu cầu thực sự lại không còn phòng để thuê", chủ một khách sạn trên đường Chiến Thắng nói.

Bên cạnh việc tìm kiếm các cơ sở lưu trú, nhu cầu thuê các phương tiện cá nhân như xe máy, xe máy điện cũng tăng cao dịp này.

Hiện giá thuê xe số 190.000 đồng/ngày, xe ga 210.000 đồng/ngày, xe máy điện 230.000 đồng/ngày. Mức giá áp dụng trong những ngày lễ. Chủ một cơ sở chuyên cho thuê xe điện khẳng định, khách cần chốt sớm ngày thuê bởi sát dịp lễ sẽ khó tìm được chỗ cho thuê và giá cũng nguy cơ tăng lên.