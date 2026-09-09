Khách sạn con nhộng với phòng ngủ bé như tổ kén ra đời ở nước nào?

(VTC News) -

Khách sạn con nhộng (capsule hotel) là mô hình lưu trú với các buồng ngủ siêu nhỏ gọn như tổ kén, vừa đủ cho một người nằm nghỉ. Mỗi buồng chỉ dài khoảng 2m, rộng 1m và cao 1 - 1,25m, bên trong có đệm, chăn, đèn đọc sách, ổ cắm điện, TV hoặc tai nghe. Phòng vệ sinh, phòng tắm và khu để hành lý thường là không gian chung. Loại phòng này có giá rẻ hơn rất nhiều so với khách sạn truyền thống, phù hợp cho khách du lịch một mình hoặc cần chỗ nghỉ ngắn hạn.

Mô hình khách sạn đang bùng nổ thành xu hướng du lịch phổ biến toàn cầu này ra đời ở Nhật Bản, cụ thể là khách sạn Capsule Inn Osaka vào năm 1979, mang đến chỗ nghỉ thuận tiện cho những người cần ở lại qua đêm tại thành phố.

Theo Condé Nast Traveler, một trong những nhóm khách có nhu cầu này là nhân viên văn phòng. Sau một ngày làm việc và những cuộc nhậu kéo dài vào buổi tối, nhiều người cần một chỗ ngủ qua đêm trước khi trở lại công sở vào sáng hôm sau. Thay vì trở về nhà ở vùng ngoại ô, họ có thể nghỉ trong một khoang nhỏ được trang bị những tiện nghi cơ bản như TV và đồng hồ báo thức.

Những phòng nghỉ nhỏ gọn tại Osaka. (Ảnh: The Business Times)

Câu chuyện về khách sạn con nhộng còn gắn với một nhu cầu rất thực tế tại spa New Japan ở khu Umeda, Osaka. Theo The Business Times, vào cuối những năm 1970, nhiều khách nam thường ngủ quên tại đây sau khi ngâm mình và xông hơi. Thấy khách nằm ngủ rải rác trong spa, ban quản lý nảy ra ý tưởng bố trí một khu vực riêng để họ nghỉ qua đêm, với không gian mỗi người chỉ vừa đủ để nằm.

Sau đó, New Japan thuê kiến trúc sư nổi tiếng Kisho Kurokawa thiết kế những khoang nhỏ bằng sợi thủy tinh, rộng 90cm, cao 75cm và dài 190cm, có thể xếp chồng lên nhau.

Ngày 1/2/1979, Capsule Inn Osaka mở cửa, đánh dấu sự ra đời của một loại hình lưu trú mới mang nét đặc trưng của Nhật Bản. Từ đây, mô hình khách sạn con nhộng dần xuất hiện tại nhiều nơi trên cả nước.

Trải qua hơn bốn thập kỷ, những khoang ngủ nhỏ với tiện nghi cơ bản ban đầu đã có nhiều thay đổi, phục vụ nhu cầu đa dạng hơn của cả người dân địa phương lẫn du khách.

Tháng 4/2023, phóng viên Monica Humphries của Business Insider trải nghiệm một đêm tại Nine Hours ở sân bay quốc tế Narita với giá 49 USD. Ngoài lưu trú qua đêm, khách sạn còn cho thuê khoang theo giờ để khách chợp mắt và tắm.

Dù diện tích khoang ngủ hạn chế, các tiện ích thiết yếu vẫn được bố trí khá đầy đủ. Khách có tủ khóa riêng để cất hành lý, được cung cấp dép, khăn, bàn chải đánh răng, nút bịt tai và đồ ngủ. Bên ngoài khu ngủ có nhà vệ sinh và phòng tắm dùng chung. Trong mỗi khoang có nệm, gối, chăn, ổ cắm điện, hệ thống điều chỉnh ánh sáng và hốc nhỏ để đồ cá nhân.

Vị trí ngay tại sân bay cũng là một lợi thế của Nine Hours. Humphries nhận thấy mô hình khách sạn này đặc biệt thuận tiện với những người có chuyến bay sớm, giúp họ không phải mất hàng giờ di chuyển ra sân bay vào buổi sáng. Dù khả năng cách âm còn hạn chế và không có một đêm ngon giấc, cô cho biết vẫn sẽ lựa chọn khách sạn con nhộng nếu có chuyến bay sớm tại Nhật Bản.

Không gian bên trong khách sạn con nhộng Nine Hours tại sân bay Narita, Nhật Bản. (Ảnh: Business Insider)

Không chỉ được bổ sung tiện nghi, nhiều khách sạn con nhộng ngày nay còn chú trọng hơn đến không gian, thiết kế và trải nghiệm. Theo CNN, một thế hệ khách sạn con nhộng mới đã xuất hiện tại Nhật Bản, kết hợp tính tiện dụng với phong cách, thu hút cả giới kinh doanh trong nước lẫn du khách nước ngoài.

Tại First Cabin Tsukiji ở Tokyo, khu lễ tân kết hợp quầy bar được thiết kế giống phòng chờ hạng thương gia ở sân bay. Khoang ngủ tuy nhỏ nhưng đủ cao để khách đứng thẳng, bên trong có TV, tai nghe và két đựng đồ có giá trị. Khách sạn còn có khu tắm công cộng hoạt động 24 giờ, trong khi nam và nữ lưu trú ở các tầng riêng.

Không gian First Cabin Tsukiji được thiết kế mô phỏng khoang hạng nhất trên máy bay, với diện tích rộng hơn kiểu phòng con nhộng truyền thống. (Ảnh: CNN)

Không gian dành cho mỗi khách cũng được cải thiện ở một số nơi. Tại Tama Cabin, mỗi cabin có một hoặc hai khoang ngủ riêng, kèm tủ nhỏ và bàn làm việc. Cách bố trí này cho phép những người đi cùng ở chung một cabin nhưng vẫn có không gian ngủ riêng. Trong khi đó, mỗi khoang tại Hotel Cargo có diện tích khoảng 5 m², đủ chỗ cho một tấm đệm futon rộng 120 cm và một phần hành lý.

Một số khách sạn lại hướng đến những nhóm khách cụ thể. Centurion Cabin & Spa chỉ dành cho nữ, với các khoang được trang bị TV, máy tính bảng, máy tạo độ ẩm và máy khuếch tán hương thơm. Nơi đây còn có khu spa với phòng xông hơi và bồn tắm nóng.

Từ những khoang nhỏ chỉ vừa đủ để nằm, khách sạn con nhộng đã được cải thiện về không gian, tiện nghi và thiết kế, đồng thời phục vụ nhiều nhóm khách hơn. Mô hình này vì thế không còn đơn thuần là một chỗ ngủ qua đêm như khi mới ra đời.

Không chỉ phổ biến tại Nhật Bản, mô hình này còn dần xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới như Malaysia, Singapore, Indonesia, Brazil, Anh, Hà Lan và Pháp.