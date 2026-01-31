Kết quả Việt Nam vs Thái Lan, giải Futsal châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

Việt Nam 0-0 Thái Lan Tiếp tục cập nhật

Đội tuyển futsal Việt Nam đấu với Thái Lan trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng B, diễn ra chiều 31/1.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam: Phạm Văn Tú (1), Châu Đoàn Phát (4), Nguyễn Mạnh Dũng (5), Nguyễn Đa Hải (7), Đinh Công Viên (14).

Thái Lan: Arut Senbat (1), Worasak Srirangpirot (3), Itticha Praphaphan (6), Narongsak Wingwon (7), Therdsak Charoenphong (13).

Đội tuyển futsal Việt Nam đấu với Thái Lan.

Thông tin đội tuyển Việt Nam và Thái Lan

Sau 2 lượt trận đầu tiên ở bảng B, đội tuyển futsal Việt Nam tạm đứng thứ hai với 6 điểm, 7 bàn thắng và 4 bàn thua. Thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi xếp sau Thái Lan do kém chỉ số phụ.

Cả 2 đội bóng đều chắc suất vượt qua vòng bảng. Cuộc đối đầu ở lượt trận cuối chỉ mang tính chất phân định ngôi đầu và xác định đối thủ của từng đội ở vòng sau.

Đội tuyển Việt Nam chưa mang đến cho người hâm mộ cảm giác yên tâm. Các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi vất vả thắng Kuwait 5-4, sau đó đánh bại Lebanon 2-0.

Giống như ở SEA Games 33, đội tuyển futsal Việt Nam có điểm sáng là những pha xử lý và phối hợp sắc nét. Tuy nhiên, tính hiệu quả cả trong tấn công lẫn phòng ngự lại không ổn định.

Châu Đoàn Phát và đồng đội có những trận đấu chơi rất hay nhưng hàng công bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Khi các cầu thủ dứt điểm tốt, họ lại phòng ngự hớ hênh.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn luôn là đội bóng thuộc nhóm mạnh nhất châu Á ở môn futsal. Kể cả khi đội bóng xứ chùa vàng sa sút tại SEA Games 33, họ vẫn không thua đội tuyển Việt Nam.