Áp đảo 'Neuer Trung Quốc', Đình Bắc tiếp tục được vinh danh

(VTC News) -

Theo kết quả bầu chọn của người hâm mộ, Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ được yêu thích nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ngôi sao của U23 Việt Nam nhận được hơn 86% tổng số lượt bình chọn trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Cầu thủ sinh năm 2004 vượt trội hoàn toàn các đối thủ cạnh tranh. Người có tỷ lệ được bầu cao thứ hai là Li Hao (U23 Trung Quốc) chỉ đạt 10,44%.

Đình Bắc là vua phá lưới giải U23 châu Á 2026.

Kết quả này không bất ngờ bởi các đại diện của bóng đá Việt Nam thường áp đảo trong hầu hết các cuộc bầu chọn trên mạng. Thêm vào đó, màn trình diễn xuất sắc của U23 Việt Nam cũng như Đình Bắc càng thuyết phục cổ động viên trong nước và quốc tế.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố Nguyễn Đình Bắc là vua phá lưới của giải U23 châu Á 2026 (AFC U23 Asian Cup 2026). Tiền đạo mang số áo 7 ghi 4 bàn và có 2 pha kiến tạo, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng.

Ngoài Đình Bắc, có 3 cầu thủ khác cũng ghi được 4 bàn là Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản), Leonardo Shahin (U23 Lebanon) và Ali Azaizeh (U23 Jordan). Tuy nhiên, tuyển thủ U23 Việt Nam dẫn đầu nhờ hơn số pha kiến tạo.

"Điều khiến màn trình diễn của Đình Bắc trở nên đáng nể hơn là việc tiền đạo này chỉ đá chính hai trong tổng số sáu trận của U23 Việt Nam", Liên đoàn bóng đá châu Á mô tả thành tích của Đình Bắc.

"Dù không thể tham gia loạt sút luân lưu do nhận thẻ đỏ ở những phút cuối thời gian thi đấu chính thức, tiền đạo này vẫn là một trong những điểm sáng rực rỡ nhất với những màn trình diễn thăng hoa", AFC nhận xét về Đình Bắc.