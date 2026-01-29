Thêm ngôi sao Việt kiều nhập tịch thành công, sắp khoác áo tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 28/1, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 91/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Patrik Lê Giang. Hiện tại, anh đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho CLB Công an TP.HCM tại V.League. Đề xuất nhập tịch cầu thủ này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như phong độ ổn định mà thủ môn Việt kiều này đã thể hiện trong các mùa giải gần đây.

Việc hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch cho Patrik Lê Giang được xem là bước đi quan trọng trong định hướng nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời hướng tới các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.

Quyết định cho nhập quốc tịch đối với Patrik Lê Giang cũng phù hợp với tinh thần của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025 - văn bản pháp luật vừa được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý quốc tịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. So với các quy định trước đây, luật mới có nhiều điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người xin nhập quốc tịch, đặc biệt là người gốc Việt ở nước ngoài, qua đó thể hiện chính sách cởi mở, linh hoạt và phù hợp với xu thế phát triển chung.

Chủ tịch nước ký quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Patrik Lê Giang. (Nguồn: VFF)

Trong lĩnh vực thể thao, việc tăng cường những vận động viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khát vọng cống hiến cho Việt Nam được đánh giá cao. Patrik Lê Giang là một ví dụ tiêu biểu khi trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, từng được đào tạo bài bản tại CLB Zilina - một trong những đội bóng mạnh nhất Slovakia với 7 lần vô địch quốc gia.

Patrik Lê Giang sinh ra và lớn lên tại Slovakia, có bố là người gốc Việt. Trang dữ liệu Transfermarkt hiện định giá Patrik Lê Giang ở mức 175 nghìn euro. Thủ môn cao 1m88 này hiện 33 tuổi và đang là trụ cột trong đội hình CLB Công an TP.HCM.

Trong sự nghiệp, Patrik Lê Giang từng được cho mượn tại nhiều CLB ở Slovakia trước khi chuyển sang thi đấu cho Bohemians 1905 tại giải VĐQG Cộng hòa Czech vào năm 2019. Năm 2022, anh trở lại Slovakia khoác áo CLB Pohronie. Đến năm 2023, Patrik Lê Giang gia nhập CLB Công an Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ sau 9 trận ra sân, Patrik Lê Giang bị đẩy đến CLB TP.HCM (nay là Công an TP.HCM) theo diện cho mượn. Lý do là CLB CAHN ký hợp đồng với Nguyễn Filip và chỉ được đăng ký một trong 2 cầu thủ theo suất Việt kiều.

Trong màu áo CLB TP.HCM (nay là Công an TP.HCM), Patrik Lê Giang nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng trước khung thành. Phong độ ổn định, khả năng phản xạ tốt và kinh nghiệm thi đấu quốc tế của anh góp công lớn giúp đội bóng trụ hạng thành công tại V.League dù bị đánh giá thuộc nhóm trung bình yếu.

CLB CAHN từng có ý định gọi Patrik Lê Giang trở lại trước khi hết hạn hợp đồng cho mượn, giữa mùa giải 2023-2024. Tuy nhiên, thủ môn này từ chối vì muốn có cơ hội ra sân thường xuyên. Nếu trở lại CLB CAHN ở thời điểm đó, anh phải cạnh tranh với Nguyễn Filip. Kết thúc mùa giải, Patrik Lê Giang được ban tổ chức chọn vào đội hình tiêu biểu của V.League. Màn thể hiện tốt của Patrik Lê Giang khiến người hâm mộ kỳ vọng anh được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.