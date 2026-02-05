Trực tiếp bóng đá Nam Định vs Johor, Cúp C1 Đông Nam Á hôm nay

Nhận định Nam Định vs Johor

Sau khi câu lạc bộ Công an Hà Nội bị loại, Nam Định là đại diện duy nhất còn lại của bóng đá Việt Nam tại Cúp C1 Đông Nam Á (ASEAN Club Championship). Trái với phong độ bất ổn ở V.League, đội bóng thành Nam vẫn chơi rất hay ở đấu trường khu vực.

Nam Định chắc chắn giành quyền vào bán kết sau 4 trận toàn thắng. Đoàn quân của huấn luyện viên Mauro Jeronimo ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son với phong độ ấn tượng càng làm tăng sức mạnh cho đội đương kim vô địch V.League.

CLB Nam Định chắc chắn giành quyền đi tiếp ở Cúp C1 Đông Nam Á.

Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng lúc này chính là đối thủ của CLB Nam Định. Johor chỉ kém đại diện của bóng đá Việt Nam 2 điểm. Đội bóng Malaysia cần ít nhất một điểm ở trận này để chắc suất giành quyền đi tiếp, trong bối cảnh Svay Rieng (Campuchia) - kém 6 điểm - vẫn còn 2 trận chưa đấu.

Johor là đội bóng mạnh nhất của Malaysia, thậm chí thường xuyên tiến sâu tại AFC Champions League. Câu lạc bộ này được hậu thuẫn bởi hoàng thân Tunku Ismail, nhân vật quyền lực và giàu có của bóng đá Malaysia. Sức mạnh của Johor đến từ dàn ngoại binh và cầu thủ nhập tịch chất lượng cao.

Dù vậy, CLB Nam Định cũng sở hữu dàn cầu thủ ngoại chất lượng và có lợi thế sân nhà. Đây sẽ là trận đấu đẳng cấp hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á cấp câu lạc bộ.