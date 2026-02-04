Thực hư chuyện CLB Ninh Bình mua trụ cột U23 Việt Nam

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, câu lạc bộ Ninh Bình chưa có bất kỳ liên hệ nào với trung vệ sinh năm 2003. Nguyễn Nhật Minh vẫn đang tập luyện trong màu áo Hải Phòng nhưng nhiều đồn đoán cho rằng anh gia nhập đội bóng cố đô.

Việc Ninh Bình chuyển nhượng Nguyễn Nhật Minh ở thời điểm này cũng không phải phương án hợp lý. Nhà vô địch giải Hạng Nhất Quốc gia mùa trước vừa bổ sung Hoàng Thái Bình, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn (Đông Á Thanh Hóa) và Fred Friday (Hải Phòng) và Janclesio Almeida (trung vệ người Brazil thuộc diện chờ nhập tịch). Do đó, CLB Ninh Bình không thể bổ sung thêm cầu thủ mới.

Nguyễn Nhật Minh (trái) vẫn tiếp tục thi đấu cho CLB Hải Phòng.

Dù chưa chuyển đến CLB Ninh Bình, việc Nguyễn Nhật Minh chia tay CLB Hải Phòng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Anh trưởng thành từ lò đào tạo HAGL và gia nhập đội bóng đất cảng từ năm 2022. Đến thời điểm này, Nhật Minh và CLB Hải Phòng nhận được đề nghị chuyển nhượng hậu hĩnh từ một đội bóng phía Nam. Thương vụ có thể diễn ra khi V.League 2025/26 kết thúc.

Tại SEA Games 33 và giải vô địch U23 châu Á 2026, Nguyễn Nhật Minh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Anh ra sân 100% số trận đấu và giữ phong độ ổn định. Thậm chí, hầu hết các pha triển khai tấn công của U23 Việt Nam đều xuất phát từ vị trí trung vệ lệch trái - nơi Nhật Minh trấn giữ.

Nguyễn Nhật Minh sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng trước khi chuyển đến tập luyện ở lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó, anh được chuyển giao cho trung tâm Nutifood và bất ngờ quay về thi đấu cho đội bóng quê hương.

CLB Hải Phòng đối diện với nguy cơ chảy máu lực lượng trầm trọng khi V.League 2025/26 kết thúc. Bộ đôi tuyển thủ quốc gia Triệu Việt Hưng và Nguyễn Đình Triệu nhiều khả năng sẽ nối bước Nhật Minh chuyển đến đội bóng mới.