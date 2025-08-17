Kéo dài thời gian đón nhân dân tại trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng' ở 58 Quán Sứ

(VTC News) -

Ban Tổ chức sự kiện trải nghiệmTrở về thời khắc thiêng liêng bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự quan tâm và lan tỏa của mọi người dành cho chương trình trải nghiệm. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có hơn 30.000 lượt đăng ký tham gia – một con số vượt ngoài mong đợi, thể hiện tình yêu và niềm tự hào của nhân dân đối với lịch sử dân tộc.

Để tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia trải nghiệm, Ban Tổ chức quyết định kéo dài thời gian đón tiếp nhân dân đến 21h trong 3 ngày 19–21/8.

Như vậy, trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" sẽ mở cửa tự do từ 8h-21h ngày 19/8-21/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ và từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia Đông Hội – Đông Anh, Hà Nội.

Đến 17h hôm qua (16/8), Ban tổ chức đã đóng link đăng ký online. Với những quý khách chưa kịp đăng ký online, có thể đăng ký trực tiếp tại cổng vào của chương trình. Ban tổ chức sẽ nỗ lực hết sức để đón tiếp mọi người chu đáo, tận tình nhất.

Tuy nhiên, với lượng khách tham quan quá đông, khó tránh khỏi những thiếu sót. Ban Tổ chức rất mong nhận được sự thông cảm, sẻ chia và đồng hành của tất cả quý vị để sự kiện diễn ra thật trọn vẹn và ý nghĩa.

Đây là lần đầu tiên sự kiện lịch sử ngày 2/9/1945 được tái hiện sống động bằng công nghệ thực tế ảo (VR) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Người tham quan sẽ đeo kính VR quan sát 360 độ, bước vào không gian Quảng trường Ba Đình cách đây 80 năm, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Toàn bộ bối cảnh, từ lễ đài, cờ đỏ sao vàng tung bay, cho tới tiếng reo hò và lời thề vang dội, đều được phục dựng tỉ mỉ, chật thực dựa trên tư liệu lịch sử. Hình ảnh được thiết kế, tư vấn bởi đội ngũ họa sĩ, chuyên gia đồ họa, nhà điêu khắc nhiều kinh nghiệm. Âm thanh, hình ảnh và cảm xúc hòa quyện, khiến người trải nghiệm như thực sự trở thành một phần của lịch sử.

Khách tham quan sẽ tiếp tục hành trình khám phá và tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Ngày Quốc khánh 2/9 cùng lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam qua Biên tập viên ảo – ứng dụng AI Human được trình chiếu sống động trong Holobox.

Nhân vật ảo này giới thiệu chi tiết các nội dung liên quan đến Ngày Quốc khánh 2/9 và trả lời trực tiếp các câu hỏi về quá trình hình thành, phát triển của VOV qua từng giai đoạn lịch sử.

Dự án do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, Báo điện tử VTC News phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) thực hiện, ứng dụng công nghệ VR và AI để tái hiện khoảnh khắc lịch sử đầy chân thực và cảm xúc.