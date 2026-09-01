Johnny Trí Nguyễn: 'Ràng buộc trong tình yêu dễ biến ta thành cai ngục của nhau'

(VTC News) -

Sau gần 1 thập kỷ vắng bóng, Johnny Trí Nguyễn tái xuất điện ảnh với Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh trong vai trò đạo diễn hành động và diễn viên.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo điện tử VTC News, Johnny Trí Nguyễn nói Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh là thử nghiệm cho cách kể chuyện lịch sử và võ thuật mang bản sắc Việt. Đó cũng là lý do anh muốn trở lại với dự án võ thuật cổ trang đầy tham vọng.

Tốn gần 2 tháng chỉ để dựng cảnh hành động

- Động lực nào đưa Johnny Trí Nguyễn trở lại với điện ảnh trong một dự án quy mô lớn và nhiều thách thức như “Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ vua Đinh”?

Từ lâu, tôi luôn có đam mê nghiên cứu không gian sử học. Khi được mời vào dự án này, mọi thứ rất khớp với rung động của tôi. Với tôi, đây không chỉ là bộ phim hành động mà còn mang một sứ mệnh văn hóa. Việt Nam có bề dày lịch sử đối kháng rất điện ảnh, nên tôi muốn dồn toàn lực để đem sự tự hào đó lên màn ảnh rộng.

Johnny Trí Nguyễn trở lại màn ảnh sau gần 1 thập kỷ.

- Khán giả thấy anh luôn khắt khe với hành động thay vì lạm dụng kỹ xảo. Thử thách lớn nhất trên phim trường là gì?

Phim này đi ngược chiều không gian tiến hóa của võ thuật hiện đại để về với võ thuật chiến tranh sinh tồn. Kịch bản đòi hỏi sự chân thực cao, diễn viên mặc giáp nặng chục ký, cưỡi ngựa thật, dùng vũ khí đúc bằng titan. Yêu cầu của tôi rất cao nên không dùng nhiều kỹ xảo bay bướm mà bắt buộc các diễn viên, kể cả những người không có nền tảng võ thuật, phải tập luyện đến mức chịu đòn như một võ sĩ.

- Vừa làm diễn viên vừa đóng vai trò đạo diễn hành động, anh đã giải quyết khối lượng công việc khổng lồ này thế nào?

Trong tất cả phim hành động, tôi luôn muốn thử thách ê-kíp, thử thách bản thân, thử thách diễn viên. Và tất cả anh em có thể cùng tạo nên những thước phim mãn nhãn.

Một trong những bài toán khó nhất đối với ê-kíp nằm ở việc ba diễn viên chính không có nền tảng võ thuật. Họ đã phải trải qua quá trình tập luyện nhiều tháng và làm quen với các động tác võ thuật trước khi bấm máy. Chúng tôi không chỉ giúp diễn viên thực hiện được động tác mà còn phải khiến các màn giao đấu trở nên tự nhiên trên màn ảnh.

Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động của phim.

Ngoài ra, việc dựng phim thực sự là công đoạn nặng nề nhất. Phim được quay ở định dạng 90 khung hình/giây để chiếu trên màn hình IMAX, đòi hỏi đôi mắt phải cực kỳ nhạy bén để phân định từng khung ảnh. Cảnh mở đầu công thành và cảnh chiến đấu cuối phim tiêu tốn của tôi cả tháng rưỡi đến hai tháng trời chỉ ăn, ngủ và ngồi trước bàn dựng để đảm bảo nhịp điệu mượt mà, chân thực nhất.

Điện ảnh Việt cần tìm ra ngôn ngữ riêng

- Anh đánh giá thế nào về năng lực sản xuất phim hành động lịch sử của Việt Nam so với các tiêu chuẩn quốc tế?

Đưa bản sắc Việt lên phim chính là con đường để bước ra quốc tế và để người Việt hiểu sâu hơn về cội nguồn của mình. Johnny Trí Nguyễn

Mỗi nền điện ảnh đều có một cách thể hiện hành động riêng. Trung Quốc hay Thái Lan đều đã tạo được dấu ấn nhất định. Điện ảnh Việt vì vậy cần tìm ra ngôn ngữ riêng thay vì tiếp tục đi theo những hình mẫu đã có.

Chúng ta có điểm mạnh tuyệt đối là kho tàng lịch sử phong phú, mọi thứ đều còn mới mẻ và chưa từng được khai thác đúng tầm điện ảnh. Khi tìm được bản sắc riêng của văn hóa và võ thuật Việt Nam, chúng ta không cần phải cạnh tranh hay rập khuôn theo phim nước ngoài. Đưa bản sắc đó lên phim chính là con đường để bước ra quốc tế và để người Việt hiểu sâu hơn về cội nguồn của mình.

- Theo đánh giá của anh, hình tượng người anh hùng trong “Hộ linh tráng sĩ” có gì khác biệt so với các tác phẩm từng làm trước đây?

Rất khác biệt và phá cách. Thường thì khán giả sẽ biết ngay ai là nhân vật chính từ đầu. Nhưng trong bộ phim này, mỗi nhân vật đều là một vị anh hùng ở các tuyến khác nhau, mang tính cách và lối đánh thể hiện nội tâm từ thù hận đến chính nghĩa. Khán giả sẽ bị cuốn theo mạch truyện để dần khám phá ra bản chất anh hùng thực sự ẩn sâu bên trong họ.

Johnny Trí Nguyễn không áp lực về doanh thu của phim.

- Là dự án nặng đô về tài chính lẫn công sức, anh có áp lực lớn về doanh thu phòng vé?

Đứng ở góc độ nghệ sĩ, tôi không đặt nặng chuyện hòa vốn hay doanh thu, mà chỉ tập trung làm ra một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn nhất. Sự hưởng ứng và yêu thích của khán giả mới là phần thưởng lớn nhất. Tuy nhiên, ở góc nhìn vĩ mô, tôi vẫn mong phim trúng lớn, vì sự thành công của nó sẽ là đòn bẩy để các nhà làm phim tiếp tục mạnh dạn đầu tư vào dòng phim lịch sử trong tương lai.

Trân trọng tình yêu hơn mối quan hệ ràng buộc

- Trở lại với điện ảnh, Johnny Trí Nguyễn dung hòa thế nào giữa cường độ làm việc bận rộn với những sở thích cá nhân?

Tôi luôn duy trì một ngọn lửa sáng tạo liên tục. Dù là lúc đi phượt xuyên Việt bằng mô tô ngày trước hay ngồi trong phòng dựng phim hiện tại, tôi đều đang học hỏi và tiếp thu không gian xung quanh. Thời gian ngủ và ăn của tôi rất ít, phần lớn thời gian hoạt động hiệu quả là về đêm.

Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại không cần thêm gì nữa, mọi thứ đã quá đầy đủ để tôi tập trung cống hiến chất xám.

- Trong chuyện tình cảm, anh từng chia sẻ không đặt nặng việc kết hôn. Ở tuổi 52, quan điểm này của anh có thay đổi?

Thực tế, có những lúc chúng ta ở trong một mối quan hệ nhưng lại không có tình yêu. Ngược lại, có rất nhiều khi chúng ta yêu ai đó nhưng chưa có sự kết nối để gọi là một mối quan hệ. Tôi cảm giác yếu tố thuận tự nhiên nhất chính là không gian của tình yêu, bởi đó là sự kết nối giữa những tâm hồn.

Đối với tôi, những hình thức mối quan hệ mà chúng ta lập ra giống như những đường biên giới. Chúng ta tự sắp đặt cho nhau bạn được làm điều này, bạn phải làm điều kia, và bạn không được làm điều nọ. Vì thế, ràng buộc trong tình yêu dễ biến chúng ta thành “cai ngục” của nhau.

Những hình thức của một mối quan hệ mang tính ràng buộc nhiều hơn và không hề tự nhiên. Vì vậy, tôi trân trọng tình yêu hơn là mối quan hệ mang tính ràng buộc.

Johnny Trí Nguyễn và bạn gái tin đồn kém 24 tuổi.

- Bạn gái của anh có chung quan điểm này?

Khi đã là bạn gái, nghĩa là chúng ta đã ở trong một mối quan hệ. Để rõ ràng với nhau, chắc chắn vẫn cần một nền tảng để hai người có thể am hiểu đối phương. Nếu không đồng quan điểm, chắc chắn chúng ta không thể đến với nhau. Nếu “bản nội quy” của người này quá khác biệt so với người kia thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn.

Điều quan trọng nhất trong cuộc sống riêng tư đối với tôi là sự thẳng thắn. Nhiều khi, người ta dùng những lời lẽ hoặc cách thức không chân thật chỉ để thỏa mãn sự thiếu thốn của bản thân. Nhưng tôi không muốn sống theo cách đó. Mọi thứ luôn phải chân thật. Mình là người thế nào, mình sẽ chia sẻ thẳng thắn như thế. Và nếu đối phương cảm thấy tư duy, góc nhìn này phù hợp với họ thì sự kết nối mới thực sự diễn ra.

- Có thể thấy ngoại hình Johnny Trí Nguyễn hiện đã phong độ trở lại, phải chăng chính là nhờ tình yêu?

Đối với tôi, nền tảng cốt lõi của cảm nhận chính là sự bình an, hạnh phúc từ bên trong, chứ không phải cảm xúc lúc trồi lúc sụt. Sự tích cực mà khán giả thấy có lẽ đến từ việc tôi được sống hết mình và tập trung 99% năng lượng cho một bộ phim tâm huyết. Tôi không chạy theo sự đánh giá của số đông, mà luôn ưu tiên nuôi dưỡng những diễn biến tự nhiên, tĩnh lặng ở thế giới bên trong mình.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!