Iran tuyên bố bắn tên lửa trúng văn phòng Thủ tướng Israel

(VTC News) -

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đợt tập kích tên lửa mới nhất đã nhằm vào văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng vị trí của Tư lệnh Không quân Israel, trong một cuộc tấn công “bất ngờ”.

Theo Iran Times, IRGC cho rằng “số phận của ông Netanyahu hiện chưa thể xác định” sau vụ tấn công.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh tư liệu: Reuters)

Trong tuyên bố sau đó, IRGC cho biết ngày 2/3 họ đã phát động “làn sóng tấn công thứ 10” thuộc chiến dịch Lời hứa Đích thực 4 (True Promise 4). Hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn Iran nói các đòn tập kích nhằm vào một khu phức hợp chính phủ tại Tel Aviv cùng một số mục tiêu ở Đông Al-Quds (Jerusalem).

Trong thông cáo thứ chín, bộ phận quan hệ công chúng của IRGC cho biết lực lượng này đã sử dụng các tên lửa “Khaybar” ở giai đoạn tấn công nói trên. Cơ quan này tuyên bố các đòn đánh đã “mở ra một biển lửa lớn” tại những khu vực mà Tehran gọi là lãnh thổ bị chiếm đóng, cho thấy chiến dịch trên không đang được đẩy mạnh.

IRGC đồng thời cảnh báo người dân tại các khu vực này “lập tức sơ tán khỏi khu vực gần căn cứ quân sự, trung tâm an ninh và cơ sở chính phủ”.