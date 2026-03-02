Iran phản công dồn dập, căn cứ Mỹ khắp Trung Đông rung chuyển

(VTC News) -

Căn cứ quân sự Mỹ trên khắp Trung Đông đã được đặt trong tình trạng báo động cao, sau khi Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều căn cứ quân sự của Mỹ. Động thái được cho là để đáp trả chiến dịch không kích quy mô lớn do Mỹ và Israel thực hiện trước đó.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khi Mỹ phát động Chiến dịch Epic Fury, nhắm vào hàng loạt mục tiêu trên lãnh thổ Iran, được cho là đã làm tê liệt bộ máy lãnh đạo nước này.

Các diễn biến này nối tiếp chuỗi căng thẳng lan rộng trong khu vực, trong đó có vụ tiêm kích F-15 Mỹ rơi tại Bahrain và tuyên bố “không đàm phán” từ phía Iran. Xem thêm Iran tuyên bố ‘không đàm phán’, tiêm kích F-15 Mỹ rơi tại Bahrain để biết chi tiết.

Khói bốc lên từ Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan sau một vụ tấn công bằng tên lửa được cho là của Iran. (Video: Clash Report)

Khoảnh khắc máy bay không người lái của Iran tấn công cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait. (Video: Al Jazeera)

Căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain trúng tên lửa. (Video: 9News)

Máy bay không người lái của Iran tấn công căn cứ hải quân UAE tại Abu Dhabi. (Nguồn: Al Jazeera)

Các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống một khu dân cư ở vùng ngoại ô Doha sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân Al Udeid, Qatar, nơi quân đội Mỹ đang đồn trú. (Video: ABC)

Lực lượng quân đội Anh đang xử lý một vụ việc nghi liên quan đến máy bay không người lái tấn công căn cứ quân sự của nước này tại đảo Síp, Bộ Quốc phòng Anh thông báo và cho biết không ghi nhận thương vong. Sự cố xảy ra vào khoảng nửa đêm tại căn cứ Không quân Hoàng gia Akrotiri. (Nguồn: The Independent)

Nhiều tiếng nổ vang lên gần sân bay quốc tế Erbil ở Iraq, trong khi truyền thông nhà nước Iran khẳng định mục tiêu tấn công là một căn cứ của Mỹ tại khu vực này. (Nguồn: AA)

Loạt vụ tấn công nhằm vào các căn cứ Mỹ và đồng minh cho thấy xung đột đang mở rộng trên nhiều mặt trận tại Trung Đông.