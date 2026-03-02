Lãnh đạo Hezbollah thiệt mạng trong đòn không kích của Israel

(VTC News) -

Theo NDTV, Mohammad Raad - lãnh đạo khối nghị sĩ của Hezbollah tại Quốc hội Lebanon - thiệt mạng trong các cuộc không kích do Israel tiến hành nhằm vào thủ đô Beirut cùng nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon. Ông được Mohammad Raad xem là một trong những nhân vật cấp cao của Hezbollah tại miền Nam Lebanon. Ông từng nhiều lần được Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah - người cũng đã thiệt mạng trong các đợt không kích của Israel hồi năm ngoái - chỉ định làm người phát ngôn cá nhân.

Israel - Hezbollah “ăn miếng trả miếng”

Quân đội Israel cho biết chiến dịch được triển khai sau khi Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm đáp trả vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Trong tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ lực lượng nước này “bắt đầu tấn công các mục tiêu của tổ chức Hezbollah trên khắp Lebanon” để đáp trả các đợt phóng đạn từ phía bên kia biên giới.

Hezbollah sau đó nhận trách nhiệm, cho biết đã phóng rocket và UAV “để trả nợ máu của Đại giáo chủ Ali al-Husseini Khamenei, đồng thời bảo vệ Lebanon và người dân trước các cuộc tấn công lặp lại của Israel”.

Theo hãng tin Reuters, Israel nói đã đánh chặn được một số đầu đạn phóng từ Lebanon, trong khi một số khác rơi xuống các khu vực trống.

Beirut hỗn loạn trong đêm

Loạt không kích bắt đầu vào khoảng 2h40 sáng theo giờ địa phương, khiến người dân Beirut hoảng loạn sơ tán, gây ùn tắc trên nhiều tuyến đường.

Đây là lần đầu tiên Hezbollah tuyên bố tấn công Israel kể từ thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2024 - văn kiện nhằm chấm dứt một năm giao tranh giữa hai bên. Theo thỏa thuận, Lebanon có trách nhiệm ngăn chặn Hezbollah và các nhóm vũ trang tiến hành hoạt động chống Israel; đổi lại, Israel không thực hiện các chiến dịch quân sự tấn công vào lãnh thổ Lebanon bằng đường bộ, đường không hay đường biển.

Tuy vậy, Israel sau đó vẫn nhiều lần tiến hành không kích tại Lebanon và cho biết các mục tiêu nhắm vào lực lượng Hezbollah.