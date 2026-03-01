'Trục kháng chiến' Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả Mỹ-Israel

(VTC News) -

Trung Đông chìm trong khói lửa sau đòn đáp trả của Iran

Iran trong nhiều năm được cho là đã xây dựng một liên minh các nhóm vũ trang Shiite, thường được gọi là “trục kháng chiến”, trải dài từ Iraq, Lebanon đến Yemen. Sau các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở quân sự và lãnh đạo Iran, nhiều lực lượng trong số này tuyên bố sẵn sàng phản công.

Khói bốc lên trên thành phố sau khi quân đội Israel phát động đợt không kích thứ hai nhằm vào Tehran, Iran. (Ảnh: Anadolu)

Hezbollah (Lebanon)

Đồng minh chiến lược quan trọng nhất của Iran được cho là Hezbollah tại Lebanon. Trước chiến dịch của Mỹ, quân đội Israel đã tăng cường không kích các vị trí của Hezbollah.

Theo một quan chức Hezbollah, lực lượng này sẽ không can thiệp quân sự nếu Mỹ chỉ tiến hành các đòn tấn công “hạn chế” vào Iran. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đều bị xem là “lằn ranh đỏ”.

Mới đây, sau thông tin ông Khamenei bị ám sát, Hezbollah tuyên bố sẽ đối đầu với Mỹ và Israel. Hezbollah cũng kêu gọi các nhà thờ Hồi giáo đọc kinh Qur’an và tổ chức lễ tưởng niệm lãnh tụ tối cao Iran. Một cuộc tập hợp ủng hộ Iran dự kiến được tổ chức tại khu vực ngoại ô phía nam Beirut – nơi được xem là thành trì của Hezbollah – trong bối cảnh giới chức Lebanon lo ngại lực lượng này có thể can dự vào xung đột.

Sau cuộc họp khẩn của Hội đồng Quốc phòng Tối cao, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tuyên bố quyết định về chiến tranh hay hòa bình “chỉ thuộc về nhà nước Lebanon”.

Theo Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Alma (Israel), Hezbollah có khoảng 40.000–50.000 tay súng thường trực và thêm 30.000–50.000 quân dự bị. Đơn vị Radwan được xem là lực lượng tấn công chủ lực và đang được tái xây dựng.

Quân đội Israel cho biết họ tiếp tục hành động nhằm ngăn Hezbollah tái vũ trang. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng quân đội Lebanon chưa thực sự nỗ lực giải giáp Hezbollah theo thỏa thuận ngừng bắn ký với Israel vào tháng 11/2024.

Các lực lượng Shiite tại Iraq

Tại Iraq, các lực lượng thuộc Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) – được cho là do Iran hậu thuẫn – cũng phát tín hiệu sẵn sàng tham chiến.

Nhóm Kataeb Hezbollah cáo buộc Mỹ tấn công một căn cứ quân sự Iraq có sự hiện diện của lực lượng này và tuyên bố sẽ sớm bắt đầu tấn công các căn cứ Mỹ để đáp trả.

Một số nhà phân tích trong khi đó nhận định nhiều chỉ huy cấp trung của lực lượng tại Iraq muốn thể hiện lập trường cứng rắn để củng cố vị thế trước Tehran.

Iran trong nhiều năm được cho là đã xây dựng một liên minh các nhóm vũ trang Shiite, thường được gọi là “trục kháng chiến”. (Ảnh minh họa)

Lực lượng Houthi (Yemen)

Tại Yemen, lực lượng Houthi – cũng được cho là do Iran hậu thuẫn – có dấu hiệu quyết định nối lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và các tuyến hàng hải trong khu vực.

Theo các nguồn tin giấu tên được AP dẫn lại, đợt tấn công đầu tiên của nhóm này có thể diễn ra sớm. Trước đó, Houthi từng nhắm vào tàu thuyền trên biển Đỏ và Vịnh Aden.

Ngoài ra, các nhóm như Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) tại Gaza cũng được xem là một phần của “trục kháng chiến”, cùng với Hamas và Iran trong chiến dịch chống Israel.

Các động thái này cho thấy nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.