Khoảnh khắc tên lửa Iran qua mặt hơn 10 tên lửa đánh chặn để bắn trúng mục tiêu. (Video: X)

Video được cho là quay từ một sân thượng, nhưng thời gian và địa điểm quay vẫn chưa được xác nhận. Video cho thấy tên lửa của Iran né tránh thành công nhiều tên lửa khác của đối phương, trước khi bắn trúng mục tiêu.

Tiếng kêu "Ôi Chúa ơi" được nghe thấy ở gần cuối video khi máy quay ghi lại cảnh tên lửa đánh chặn hướng về phía tên lửa của Iran. Có một tia lửa lóe lên và tên lửa Iran nhanh chóng bắn trúng mục tiêu.

Dù chưa xác nhận được loại tên lửa này là loại tên lửa nào, nhưng một số người dùng cho rằng nó có thể là Fattah - loại tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) của Iran với đầu đạn có khả năng cơ động cao, giúp né tránh nhiều tên lửa đánh chặn do hệ thống phòng không của khu vực mục tiêu phóng ra.

Phiên bản nâng cấp Fattah-2 được công bố vào tháng 11/2023, đẩy công nghệ hypersonic của Iran lên một tầm cao mới bằng cách tích hợp phương tiện lướt hypersonic (HGV) thực thụ.

Theo tạp chí Military Watch, Fattah-2 sử dụng phương tiện lượn siêu thanh thay vì phương tiện tái nhập khí quyển của tên lửa đạn đạo, cho phép nó cơ động cả theo phương thẳng đứng và phương ngang, duy trì tốc độ tái nhập khí quyển cao hơn nhiều và tiếp cận mục tiêu từ những hướng không ngờ tới.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tên lửa Fattah đánh dấu "sự khởi đầu của kết thúc" đối với hệ thống phòng không "huyền thoại" của Israel.

"Các tên lửa Fattah mạnh mẽ và có khả năng cơ động cao liên tục làm rung chuyển hầm trú ẩn đối phương, gửi thông điệp rõ ràng về sức mạnh của Iran tới đồng minh của Tel Aviv, những kẻ vẫn tiếp tục sống trong ảo tưởng và những giả định sai lầm", phía Iran khẳng định.

Sau nhiều tháng căng thẳng và đàm phán thất bại, Mỹ và Israel phối hợp tiến hành cuộc không kích vào thành phố của Iran hôm 28/2. Các cuộc không kích gây thiệt hại nặng nề cho thành phố trọng điểm, bao gồm cả thủ đô Tehran.

Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei được xác nhận đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Iran tuyên bố trả thù và phát động cuộc phản công toàn diện. Tên lửa của nước này nhắm mục tiêu vào căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm Qatar và UAE.

Sự kiện này nối tiếp các đợt phản công và không kích tại Trung Đông. Xem thêm diễn biến chiến sự Mỹ – Israel và Iran mới nhất để nắm bức tranh rộng hơn.