Căn cứ Mỹ ở Iraq bị tấn công, thêm 7 chỉ huy quân đội Iran thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Anh bắn hạ 1 máy bay không người lái của Iran đang hướng về Qatar. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng cho biết Anh chấp nhận yêu cầu của Mỹ về việc sử dụng căn cứ của Anh để thực hiện cuộc tấn công phòng thủ chống lại tên lửa của Iran trong kho chứa hoặc bệ phóng. "Mỹ yêu cầu được sử dụng căn cứ của Anh cho mục đích phòng thủ cụ thể và có giới hạn. Chúng tôi quyết định chấp nhận yêu cầu này để ngăn chặn Iran phóng tên lửa khắp khu vực", ông nói trong video phát trên X. Thủ tướng Anh Keir Starmer. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã đánh chặn một quả rocket được phóng từ Lebanon nhằm vào khu vực miền Bắc Israel cách đây ít phút. Một số rocket khác đã rơi xuống các khu vực trống trải và không bị đánh chặn. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Trong khi đó, còi báo động vẫn tiếp tục vang lên tại các khu vực gần biên giới Lebanon, cảnh báo nguy cơ xâm nhập bằng máy bay không người lái cũng như các đợt rocket đang bay tới.

Phóng viên hãng thông tấn Anadolu cho biết nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở khu vực sân bay quốc tế Erbil thuộc miền bắc Iraq, nơi đặt căn cứ đồn trú của lực lượng Mỹ. Hỏa hoạn sau đó cũng được nhìn thấy bùng lên tại một số khu vực. Hiện tại, chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại liên quan. Cột khói lớn được nhìn thấy ở khu vực sân bay quốc tế Erbil.

Tổng thống Donald Trump đã cung cấp thêm chi tiết về lý do thực hiện hành động quân sự chống lại Iran vào cuối tuần qua và ông cho rằng lý do khiến ông ra lệnh tấn công là "rất đơn giản". “Họ không sẵn lòng ngừng nghiên cứu hạt nhân. Họ không sẵn lòng nói rằng họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump nhấn mạnh. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đưa ra một số chi tiết về những gì chính quyền kỳ vọng sẽ đạt được từ cuộc tấn công phối hợp với Israel. “Có rất nhiều kết quả tốt. Chúng ta có thể chọn phương án ngắn gọn hoặc phương án dài hơn", ông Trump nói. Khói bốc lên tại thủ đô Tehran, Iran ngày 1/3. (Ảnh: Getty) Nhưng khi được hỏi liệu Mỹ có kế hoạch ngừng các cuộc tấn công nếu Iran quay lại bàn đàm phán hay không, ông Trump đưa ra rất ít thông tin chi tiết. “Tôi không biết", ông nói và cho biết thêm ông sẽ sẵn sàng xem xét “nếu họ có thể đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi”, nhưng “họ vẫn chưa làm được.”

Tổng thống Donald Trump đăng tải video mới lên Truth Social vào ngày 1/3 (giờ địa phương), cập nhật cho người dân Mỹ về chiến dịch quân sự leo thang ở Trung Đông. “Trong 46 giờ qua, Mỹ và các đối tác đã phát động Chiến dịch Epic Fury, một trong những cuộc tấn công quân sự lớn nhất, phức tạp nhất và áp đảo nhất mà thế giới từng chứng kiến”, ông Trump nói trong bài phát biểu. Tổng thống Trump cũng nêu chi tiết quy mô của cuộc tấn công, mô tả một loạt cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp Iran. Ông Trump ca ngợi quy mô chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.

Đức, Anh và Pháp cho biết họ đã nhất trí hợp tác với Mỹ và các đồng minh khu vực khác để đáp trả các cuộc tấn công tên lửa của Iran trên khắp Trung Đông. Các nhà lãnh đạo của ba quốc gia châu Âu kêu gọi Iran ngừng ngay lập tức những cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia trong khu vực. “Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để bảo vệ lợi ích của mình và của các đồng minh trong khu vực, có thể thông qua việc cho phép các hành động phòng thủ cần thiết và tương xứng để phá hủy khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran”, tuyên bố chung nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phác thảo những gì ông mô tả là mốc thời gian tiềm năng cho cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, ám chỉ nó có thể kéo dài trong vài tuần. “Chúng tôi dự tính sẽ mất khoảng 4 tuần”, ông Trump nói với tờ Daily Mail trong cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại. Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Lầu Năm Góc bác bỏ tuyên bố của Iran về việc tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln bằng tên lửa đạn đạo ở Vịnh Ba Tư. “Tàu Lincoln không bị trúng đạn. Các tên lửa phóng đi thậm chí còn không đến gần", Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết trên X. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động trên biển. (Ảnh: Getty) Hôm 1/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Vịnh Ba Tư sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel giết chết lãnh đạo tối cao của nước này. “Tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ bị trúng 4 tên lửa đạn đạo”, IRGC cho biết trong một tuyên bố được truyền thông địa phương đăng tải, đồng thời cảnh báo “đất liền và biển cả sẽ ngày càng trở thành nghĩa địa của những kẻ khủng bố xâm lược”. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln là một trong hai tàu sân bay được triển khai đến khu vực Trung Đông trong những tuần gần đây và là chiếc duy nhất tương đối gần bờ biển Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết:"Tôi vừa được thông báo rằng chúng ta đã phá hủy và đánh chìm 9 tàu chiến của hải quân Iran, một số trong đó khá lớn và quan trọng. Chúng ta đang truy lùng những chiếc còn lại. Chúng cũng sẽ sớm chìm xuống đáy biển!". Nội dung bài viết do Tổng thống Donald Trump đăng tải.