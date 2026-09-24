iPhone 20 Pro có thể đánh dấu bước ngoặt lớn về ngoại hình

(VTC News) -

Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max vào năm tới, đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt dòng sản phẩm iPhone. Đáng chú ý, hãng có thể sẽ bỏ qua mẫu iPhone 19. Một hình ảnh dựng chân thực, dựa trên các báo cáo gần đây, đã cung cấp cái nhìn cập nhật về những gì người dùng có thể mong đợi từ mẫu iPhone đặc biệt này vào năm 2027.

Màn hình tràn viền

Hình ảnh concept được cho là khả thi nhất của iPhone 20 Pro. (Ảnh: Phone Arena)

iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max dự kiến sẽ được trang bị màn hình tràn viền, mang đến trải nghiệm hình ảnh ấn tượng.

Mặc dù thiết kế này có phần tương đồng với các dòng điện thoại Galaxy Edge trước đây, nhưng các báo cáo cho biết màn hình mới sẽ được cải tiến để không làm biến dạng nội dung hiển thị, đồng thời tạo ra vẻ ngoài hoàn toàn không viền.

Dynamic Island nhỏ hơn

Theo Phone Arena, vùng Dynamic Island trên các mẫu iPhone 18 Pro sẽ được thu nhỏ hơn so với kích thước trước đây. Có khả năng, Apple sẽ thay thế Dynamic Island bằng một lỗ khoét màn hình, tương tự như thiết kế của nhiều đối thủ Android.

Tuy nhiên, kế hoạch loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island trên iPhone 20 Pro dường như đang gặp khó khăn và ít có khả năng trở thành hiện thực.

Màn hình lớn hơn

Theo một báo cáo mới, iPhone 20 Pro sẽ có kích thước lớn hơn so với phiên bản trước. Cụ thể, màn hình của iPhone 20 Pro sẽ tăng từ 6,27 inch lên 6,41 inch, trong khi iPhone 20 Pro Max sẽ có màn hình mở rộng từ 6,86 inch lên 6,96 inch.

Tuy nhiên, sự gia tăng kích thước này có thể không phù hợp với một số người hâm mộ Apple. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng iPhone 20 Pro Max sẽ được trang bị pin có dung lượng khoảng 6.000 mAh, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

iPhone 20 Pro là mẫu điện thoại đang được nhiều người mong đợi. Nếu Apple thành công trong việc phát triển một thiết kế màn hình không có phần khoét, điều này sẽ tạo ra một cú hích cho toàn ngành công nghiệp di động, khiến các hãng khác phải nhanh chóng làm theo.