(VTC News) -

Rodtang từng sở hữu năng lực ở đẳng cấp hàng đầu, từng đánh bại những võ sĩ xuất sắc như Jonathan Haggerty. Tuy nhiên, hiện tại, võ sĩ có biệt danh “Người sắt” đã thua 2 trận liên tiếp trước Takeru Segawa và Nong-O Hama trong năm nay.

Khaothai Galaxy, tên thật là Sura Saenkham (67 tuổi), cảnh báo Rodtang cần trở lại với chế độ tập luyện nghiêm túc, đặc biệt là chạy bộ và đấu tập đối kháng. Ông tin rằng nếu loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng và chỉ tập trung vào võ thuật, Rodtang chắc chắn có thể trở lại mạnh mẽ và kiếm thêm hàng trăm triệu baht.

Rodtang sa sút

Trong chương trình “Đối thoại trực diện cùng Watchara Kannikar”, huyền thoại Khaothai Galaxy đã chia sẻ quan điểm về phong độ gần đây của Rodtang Jitmuangnon, võ sĩ Muay Thái được đông đảo người hâm mộ Thái Lan yêu mến.

Khaothai cho rằng Rodtang đã sa sút, không có thể trạng tốt như trong quá khứ

Khaothai nhận xét Rodtang không có được thể trạng tốt trong thời gian qua. Cơ thể của võ sĩ này không ở trạng thái sung mãn. Ở trận đấu gần nhất thất bại trước Nong-O, Rodtang thậm chí không thể quan sát được đối thủ. Mỗi khi tiến lên, anh đều bị trúng đòn. Theo Khaothai, nếu có thể trạng tốt, Rodtang sẽ nhìn thấy và nhận biết được toàn bộ những đòn đánh của đối phương.

Ông nói: “Rodtang chưa tập luyện đủ. Có thể nói cậu ấy chỉ bắt đầu tập khi trận đấu đã đến gần, có khi chỉ trước đó một hoặc hai tháng. Sau trận đấu với Takeru, cậu ấy đã nghỉ tập trong một thời gian dài. Đến khi có lịch thi đấu mới bắt đầu tập luyện.

Thực ra, không cần phải chờ có trận đấu mới tập. Cứ tập luyện liên tục để sẵn sàng cho những trận đấu sắp tới. Không phải đợi có lịch thi đấu rồi mới bắt đầu tập. Cậu ấy phải rèn luyện để cơ thể không biết đến khái niệm mệt mỏi”.

Khaothai cho rằng Rodtang đã sa sút rõ rệt so với quá khứ. Huyền thoại này chỉ ra rằng tay đấm có biệt danh “Người sắt” yếu hơn hẳn trước đây và xuống sức nhanh hơn trong các trận đấu.

“Đây là võ sĩ thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, vậy mà vẫn thấy dấu hiệu mệt mỏi. Tôi nhìn thấy Rodtang xuống sức, không còn giống như trước. Ngày xưa, dù bị đấm hay đá, cậu ấy cũng chẳng cảm thấy gì, hoàn toàn không hề nao núng. Nhưng bây giờ, mỗi khi trúng đòn, cậu ấy lại cảm thấy đau nhức khắp cơ thể. Đây là dấu hiệu không tốt. Cậu ấy không được phép bước lên võ đài trong tình trạng cơ thể bị tổn thương như vậy”, Khaothai nhận xét.

Rodtang đã thua 2 trận liên tiếp trong năm nay

“Tôi luôn nói với Rodtang rằng phải trở lại. Trước đây cậu ấy như thế nào thì bây giờ cũng phải như vậy. Đừng vội từ bỏ. Cậu ấy vẫn còn rất nhiều thời gian, vẫn có thể kiếm hàng trăm triệu baht”, Khaothai nói thêm.

Khaothai nhắc tới huyền thoại Muay Saenchai để cảnh tỉnh Rodtang: “Hiện tại cậu ấy mới 29 tuổi. Như Saenchai, bây giờ đã ngoài 40 tuổi mà vẫn có thể thi đấu, phong độ còn rất tốt và liên tục giành chiến thắng. Tôi thực sự muốn Rodtang trở lại. Tôi muốn cậu ấy có thể trạng sung mãn, tập luyện chăm chỉ và thi đấu với quyết tâm cao nhất”.

Khi được người dẫn chương trình hỏi liệu kỷ luật của Rodtang hiện tại đã tương xứng với vị thế của một võ sĩ hàng đầu hay chưa, Khaothai lập tức trả lời: “Chưa đủ. Cậu ấy vẫn còn thiếu kỷ luật. Hãy đặt mục tiêu chạy bộ 8-10 km mỗi ngày, không được bỏ buổi nào, không có ngày nghỉ. Chúng ta phải tập luyện nghiêm túc. Mỗi ngày đá đích 3 hiệp, đánh bao cát 3 hiệp, nhưng phải chạy đủ 8-10 km”.

Ông kể tiếp: “Thời tôi còn thi đấu, trong một tháng rưỡi đầu tiên, tôi chỉ tập đánh bao cát, mỗi ngày 3 hiệp, chưa đấu tập. Sau đó, trong một tháng rưỡi tiếp theo, khi chuẩn bị bước vào trận đấu, tôi mới tập trung và bắt đầu đấu tập đối kháng. Tôi đấu tập mỗi ngày, từ 8-10 hiệp.

Tại sao tôi không bị choáng hay mất sức? Bởi vì tôi biết cách phòng thủ. Tôi đấu tập luân phiên với 3-4 người, chứ không phải chỉ đấu một đối một với một người duy nhất. Khi đối thủ đang sung sức và liên tục tấn công, điều quan trọng là cậu có thể phòng thủ được không, có thể đánh trúng đối phương hay không. Có thể đánh giá năng lực của một võ sĩ từ những điều đó”.

Khaothai Galaxy, tên thật là Sura Saenkham, là huyền thoại võ thuật Thái Lan

Huyền thoại cảnh cáo Rodtang

Khaothai tiếp tục nhấn mạnh việc bước lên võ đài khi thể trạng không đảm bảo sẽ khiến võ sĩ phải chịu những tổn thương nghiêm trọng: “Khi thể trạng không tốt mà vẫn bước lên thi đấu, cơ thể sẽ đau đớn và chịu nhiều tổn thương nhất. Hãy quan sát mà xem, nếu không bị rách da chảy máu thì cũng sẽ bị đối thủ đánh đến mức bầm dập, kiệt sức. Nếu Rodtang muốn trở lại, cậu ấy phải tập luyện đều đặn, không thể chỉ tập trong một thời gian ngắn. Như vậy là chưa đủ. Hãy chạy 8-10 km mỗi ngày”.

Khaothai tiếp tục đưa ra lời khuyên: “Cậu ấy vẫn có thể chơi bóng đá. Hãy sắp xếp lịch tập hợp lý để không bị căng thẳng quá mức. Chủ nhật có thể là ngày nghỉ của võ sĩ, dành thời gian chơi bóng đá. Nhưng đến thứ Hai phải trở lại tập luyện. Tôi vẫn tin Rodtang có thể trở lại. Điều quan trọng là đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa, hãy đặt việc tập luyện và thi đấu võ thuật lên hàng đầu”.

Trước đó, Khaothai cũng bày tỏ ý kiến khi thấy Rodtang thua liên tiếp: “Trước đây, mọi người xem Rodtang là một người hùng, người từng đánh bại Haggerty cùng nhiều võ sĩ mạnh khác. Nhưng từ bây giờ, nếu cậu thua trận thứ ba liên tiếp, cậu sẽ tụt dốc không phanh. Vì vậy, cậu phải chuẩn bị thật tốt, sẵn sàng trở lại và một lần nữa trở thành người hùng trong mắt người dân Thái Lan, để được họ ngưỡng mộ như trước”.

Rodtang để thua Takeru hồi tháng 4 năm nay

Khaosai tiếp tục đặt câu hỏi về sự quyết liệt từng làm nên tên tuổi của Rodtang: “Sự hung hãn và tinh thần tấn công quyết liệt của cậu đã biến đi đâu rồi? Trước đây, cậu thi đấu đầy máu lửa, quyết liệt và mạnh mẽ. Nhưng tất cả những điều đó giờ đã biến mất. Thứ còn lại chỉ là thể trạng kém.

Đó là lý do tại sao hiện nay, bất cứ võ sĩ nào chứng kiến cậu thi đấu, đặc biệt là qua hai trận gần nhất, đều muốn đối đầu với cậu. Vì thể trạng không tốt, cậu trở thành mục tiêu để mọi người thách đấu. Nếu đánh bại được cậu, họ sẽ trở nên nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền. Vì vậy, Rodtang, cậu phải trở lại”.

Khaosai Galaxy, tên thật Sura Saenkham, sinh ngày 15/5/1959 tại tỉnh Phetchabun, Thái Lan, là cựu võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp và Muay Thái. Thi đấu từ năm 1980 đến 1991, ông giành đai vô địch thế giới hạng siêu ruồi WBA năm 1984 và giữ danh hiệu này đến năm 1991. Khaosai cùng người em sinh đôi Khaokor Galaxy trở thành cặp song sinh đầu tiên trong lịch sử cùng giành chức vô địch quyền Anh thế giới.

Ông nổi tiếng nhờ sức mạnh của những cú đấm. Tạp chí Ring Magazine xếp ông thứ 19 trong danh sách 100 võ sĩ có cú đấm mạnh nhất mọi thời đại và thứ 43 trong danh sách những võ sĩ vĩ đại nhất 80 năm trước đó. Khaosai kết thúc sự nghiệp với thành tích 47 trận thắng, trong đó có 41 lần knock-out và chỉ một lần thất bại.