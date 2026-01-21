Huyền thoại Trung Quốc chỉ rõ nguyên nhân đội nhà thắng U23 Việt Nam

(VTC News) -

U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc với tỷ số 0-3 ở vòng bán kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra vào đêm 20/1. Sau trận đấu, huyền thoại bóng đá Trung Quốc Fan Zhiyi khen ngợi màn trình diễn của U23 Trung Quốc. Trước đó, chính ông từng phản bác quan điểm của một số đồng nghiệp chê bai đội nhà.

Fan Zhiyi nhấn mạnh yếu tố cốt lõi là thể lực của U23 Trung Quốc đã giúp họ giành thắng lợi: “Trận đấu này thể hiện trọn vẹn tầm quan trọng của thể lực các cầu thủ U23 Trung Quốc”.

Fan Zhiyi cho rằng U23 Trung Quốc hoàn toàn áp đảo về mặt thể lực, từ các tình huống bóng một cho đến bóng hai. U23 Việt Nam tuy linh hoạt, di chuyển đan xen khéo léo hơn, nhưng kỹ thuật vẫn chưa đủ tốt để khiến U23 Trung Quốc không thể chạm được vào bóng.

Fan Zhiyi khen ngợi màn trình diễn của U23 Trung Quốc

“Không tranh được nửa quả bóng thì không thể đá bóng”, Fan Zhiyi nói thẳng, nhấn mạnh ưu thế thể lực là nền tảng quyết định cho chiến thắng.

Fan Zhiyi cũng phân tích rất rõ ràng ba bàn thắng của U23 Trung Quốc: “Bàn đầu tiên thể hiện ưu thế thể lực, bàn thứ hai cho thấy năng lực dứt điểm cá nhân, còn bàn thứ ba làm nổi bật sự phối hợp chiến thuật”.

U23 Trung Quốc tạo bất ngờ lớn ở trận bán kết khi chủ động chơi tấn công chứ không co cụm phòng ngự như ở tứ kết, khiến Fan Zhiyi cũng phải thốt lên: “Đây có phải đội U23 Trung Quốc không?”.

Theo Fan Zhiyi, việc U23 Trung Quốc vào chung kết không hề ngẫu nhiên: “Tấm vé vào chung kết không phải vì có cá nhân nào đặc biệt xuất sắc, mà vì những cầu thủ trẻ này đã hình thành được một hệ thống bóng đá hoàn chỉnh”.

Ông cho rằng ở khâu phòng ngự, các cầu thủ U23 Trung Quốc thể hiện ý thức bọc lót thể hiện đặc biệt rõ nét: “Chỉ cần một người bị vượt qua là lập tức có người khác bọc lót”. Fan Zhiyi nhấn mạnh U23 Trung Quốc đi tiếp không phải do may mắn mà là kết quả của quá trình huấn luyện nhiều năm.

U23 Trung Quốc thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác ở trận bán kết với U23 Việt Nam - Ảnh: AFC

Trong phần bình luận, Fan Zhiyi cũng lên tiếng bảo vệ các cầu thủ: “Không thể nói rằng hàng phòng ngự của những U23 Trung Quốc là kém. Các cầu thủ U23 Trung Quốc có tinh thần rất tốt, thể lực dồi dào và khả năng chấp hành chiến thuật xuất sắc. Tóm lại, chúng ta đã nhìn thấy hy vọng”. Ngoài ra, Fan Zhiyi cũng đánh giá cao tài năng của thủ môn Li Hao.

Fan Zhiyi (sinh ngày 6/11/1969) là cựu cầu thủ bóng đá Trung Quốc, từng thi đấu ở vị trí hậu vệ. Ông khởi nghiệp ở CLB Shanghai Shenhua, trước khi sang châu Âu chơi bóng cho Crystal Palace, Dundee và Cardiff City. Ở cấp độ đội tuyển, Fan Zhiyi có 106 lần khoác áo Trung Quốc, ghi 17 bàn và tham dự FIFA World Cup 2002. Fan Zhiyi cũng là cầu thủ Trung Quốc đầu tiên được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á của AFC vào năm 2001.