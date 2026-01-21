Thay đổi bất ngờ để thắng U23 Việt Nam, HLV Trung Quốc được khen cao tay

(VTC News) -

Chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026 giúp U23 Trung Quốc chạm mốc lịch sử, lần đầu tiên vào chung kết giải đấu. Thành tích này cũng tạo ra màn “lật ngược dư luận” cho HLV trưởng Antonio Puche. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từ thế bị chỉ trích, gây tranh cãi bỗng trở thành chiến lược gia cao tay trong đánh giá của truyền thông và người hâm mộ.

Chính những điều chỉnh chiến thuật táo bạo của ông Antonio Puche giúp U23 Trung Quốc kiểm soát thế trận và đánh bại đối thủ vốn được đánh giá rất cao trước trận. Lối chơi của U23 Trung Quốc hoàn toàn khác so với các trận đấu trước.

Tân Hoa Xã nhận xét: "Trước trận, một bộ phận giới chuyên môn cho rằng lối chơi của U23 Trung Quốc còn quá bảo thủ, thiếu sự chủ động trong tấn công và ý đồ chiến thuật rõ ràng. Tuy nhiên, bước vào trận đấu này, đội bóng đã trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác khi chơi tấn công mạnh mẽ và tạo ra thế trận lấn lướt trước U23 Việt Nam - đội vốn được đánh giá cao ở khả năng tấn công".

Trang 163 cũng đánh giá cao khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh nhịp độ của vị HLV này. Trái với dự đoán rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục chiến thuật "đổ bê tông" trước Việt Nam, đội bóng lại chủ động kiểm soát bóng trong hiệp một. Chính lối chơi này đã khiến đội Trung Quốc có thời lượng cầm bóng nhiều hơn.

U23 Trung Quốc ăn mừng sau chiến thắng tại vòng bán kết U23 châu Á 2026. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Sang hiệp hai, những điều chỉnh chiến thuật bắt đầu phát huy tối đa hiệu quả. U23 Trung Quốc đẩy nhanh nhịp độ, tăng cường các pha tấn công biên và tận dụng tốt các tình huống cố định. Hai bàn thắng liên tiếp trong thời gian ngắn đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Tờ báo Trung Quốc cũng dành lời khen cho cách sử dụng đội hình của HLV Antonio. "Việc sử dụng đội hình gần như toàn đội hình chính cho trận bán kết dường như là một chiến thuật sử dụng phản công để cầm chân đối thủ, rồi giành chiến thắng trong hiệp hai", 163 nhận định.

Phát biểu sau trận đấu với Thông tấn xã Tân Hoa Xã, Antonio khẳng định đội bóng của ông đã chủ động thay đổi cách tiếp cận. “Hôm nay chúng tôi đã thay đổi chiến thuật. Tôi yêu cầu các cầu thủ giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Các cầu thủ đã làm rất tốt cả khi có bóng lẫn khi không có bóng”, ông nói.

Peng Xiao, trung vệ ghi bàn thắng mở tỷ số cho Trung Quốc bằng cú đánh đầu cho biết chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng với toàn đội. "Những điều chỉnh nhân sự và thay đổi chiến thuật trong trận đấu này đều phát huy hiệu quả trên sân, và chúng tôi đã thực hiện rất tốt những chỉ đạo của HLV trưởng", anh nói.