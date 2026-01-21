HLV Kim Sang-sik nhận lỗi, nói thẳng lý do U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc với tỷ số 0-3 ở vòng bán kết giải U23 châu Á 2026 dù nhận được sự kỳ vọng lớn sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Bước vào buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik mở đầu bằng lời xin lỗi gửi tới người hâm mộ.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, bước ngoặt khiến U23 Việt Nam đánh mất mình là bàn thua đầu tiên. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thẳng thắn thừa nhận đội nhà mất tập trung, sau đó bị ảnh hưởng đến tâm lý. Đây là trận đấu mà các cầu thủ U23 Việt Nam, đặc biệt là hàng thủ sau khi mất Nguyễn Hiểu Minh vì chấn thương, chơi không đúng phong độ thường thấy.

"Ngoài yếu tố chấn thương, toàn đội đã thiếu tập trung trong tình huống phạt góc, dẫn đến bàn thua sớm. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và sự tự tin, khiến chúng tôi không thể duy trì được thế trận như mong muốn”, huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam nhận xét.

Ông Kim Sang-sik cũng dành lời khen cho đối thủ. U23 Trung Quốc chơi bóng đơn giản nhưng rất hiệu quả, sử dụng điểm mạnh ở khả năng tranh chấp để khai thác triệt để bất lợi về thể chất của U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận trách nhiệm vì không ứng biến kịp trước sự thay đổi của đối thủ.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận thiếu sót của bản thân.

"Tôi thực sự bất ngờ với khả năng tổ chức phòng ngự và kỷ luật chiến thuật của họ. Bóng đá Trung Quốc đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và họ xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Đối thủ đã có những thay đổi đáng kể trong đội hình xuất phát, và chúng tôi chưa kịp thích nghi tốt với những điều chỉnh đó. Tôi nhận trách nhiệm về điều này”, huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận.

U23 Việt Nam không thể lần thứ hai lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á. Dù vậy, việc đi đến trận bán kết và vẫn còn trận tranh hạng 3 sắp tới cũng là thành công vượt mong đợi của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

"Chúng tôi đã chứng minh rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Các cầu thủ của tôi có thể không phải là những ngôi sao hào nhoáng, nhưng bằng lối chơi tổ chức và tinh thần đồng đội gắn kết, họ đã cùng nhau đi đến bán kết.

Tôi hài lòng với tinh thần, sự kỷ luật và nỗ lực của toàn đội từ đầu giải đến nay. Tuy nhiên, sau giải đấu này, các cầu thủ sẽ còn phải cải thiện rất nhiều mặt để có thể vươn lên những tầm cao mới”, ông Kim chia sẻ.