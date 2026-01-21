Đánh nguội nhận thẻ đỏ, hậu vệ U23 Việt Nam 'cúi đầu xin lỗi'

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ U23 Việt Nam. Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Lời xin lỗi không bao giờ đủ", trung vệ Phạm Lý Đức viết lên mạng xã hội sau trận U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc đêm 20/1. Lý Đức cùng đồng đội phòng ngự không tốt như thường lệ. Cá nhân hậu vệ mang áo số 3 còn nhận thẻ đỏ.

Tình huống mắc lỗi của Lý Đức xảy ra ở phút 13. Trung vệ này đánh đầu phá bóng trúng cầu thủ Trung Quốc dội ngược lại khung thành khiến U23 Việt Nam nhận bàn thua thứ 3. Cầu thủ này bị truất quyền thi đấu vì hành vi đánh nguội khi cố giành lại bóng từ tay đối thủ. Trọng tài sau đó xem lại băng hình, huỷ bàn thắng của U23 Trung Quốc nhưng vẫn giữ thẻ đỏ cho Lý Đức.

Phạm Lý Đức gây thất vọng trước U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam bước vào trận bán kết với nhiều kỳ vọng. "Các chiến binh sao vàng" toàn thắng 4 trận, ghi đến 8 bàn vào lưới các đối thủ mạnh hơn. Ngược lại, U23 Trung Quốc chỉ ghi 1 bàn, thắng duy nhất 1 trận trong thời gian thi đấu chính thức. Họ bị xem là đội có lối chơi phòng ngự tiêu cực.

Tuy nhiên, các bàn thắng sớm ở đầu hiệp 2 từ sai lầm của hậu vệ U23 Việt Nam giúp U23 Trung Quốc có thế trận dễ dàng hơn. Tấm thẻ đỏ của Lý Đức như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng tìm bàn gỡ của U23 Việt Nam. Cuối cùng, thầy trò HLV Kim Sang sik thua 0-3.

Sau trận đấu, một loạt cầu thủ khác của U23 Việt Nam cũng lên mạng xã hội gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Nguyễn Đình Bắc nói: "Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người".

Trung vệ Nguyễn Nhật Minh viết: "Cho Minh gửi lời xin lỗi đến tất cả những người ủng hộ và theo dõi U23 Việt Nam". Cầu thủ này còn không quên động viên các đồng đội rằng hãy "mạnh mẽ lên".

Hậu vệ cánh phải Phạm Minh Phúc bày tỏ: "Thật khó để diễn tả.. Xin lỗi người hâm mộ cả nước. Xin lỗi người hâm mộ quê nhà Hưng Yên. Em cảm ơn mọi người rất nhiều".

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt chia sẻ: "Xin lỗi người hâm mộ quê nhà. U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình vì lá cờ trên ngực. Cảm ơn người hâm mộ rất nhiều".