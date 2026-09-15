Hưng Yên: Tìm người liên quan vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trên sông Trà Lý

(VTC News) -

Sáng 15/9, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Nam Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên) xác nhận, chính quyền địa phương phát đi thông báo rà soát, xác minh người liên quan vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trên sông Trà Lý.

Trong quá trình tìm kiếm hai nạn nhân mất tích, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể bé trai sơ sinh trên sông Trà Lý. (Ảnh: Nhâm Quang Văn)

Ngày 13/9, trong quá trình tìm kiếm Trung tá Trần Văn Tùng (SN 1987; Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên) và một nạn nhân mất tích trên sông Trà Lý, lực lượng cứu hộ phát hiện túi nilon trôi nổi trên mặt nước, bên trong có thi thể trẻ sơ sinh.

Thời điểm được phát hiện, thi thể cháu bé vẫn còn nguyên dây rốn, miệng bị bịt bằng giẻ. Sự việc khiến những người có mặt tại hiện trường bàng hoàng. Qua đánh giá ban đầu, cháu bé đã tử vong khoảng 2-3 ngày trước thời điểm được phát hiện.

Do đó, chính quyền địa phương đề nghị người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng công an để phục vụ công tác xác minh.

Người dân đặc biệt lưu ý và nhanh chóng báo tin nếu phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi vấn, như phụ nữ mang thai ở thời kỳ cuối hoặc mới sinh con trong thời gian gần đây nhưng hiện không có trẻ sơ sinh đi cùng; người có biểu hiện liên quan đến hậu sản sau sinh như băng huyết, tổn thương hoặc các dấu hiệu bất thường; phụ nữ đang mang thai nhưng đột ngột rời khỏi nơi cư trú, không rõ đi đâu và khó liên hệ.

Thi thể bé trai sơ sinh được đưa lên bờ. (Ảnh: Nhâm Quang Văn)

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân theo dõi, nắm tình hình các trường hợp mang thai, sinh con, khám thai, chăm sóc sau sinh (nếu có bất thường cần báo ngay).

Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, cơ sở dịch vụ y tế, người hành nghề y, phối hợp xác minh khi phát hiện trường hợp khám, xử lý, tư vấn liên quan thai sản bất thường.

Các nhà thuốc, quầy thuốc, cửa hàng thuốc lưu ý các trường hợp mua các mặt hàng có dấu hiệu liên quan hậu sản sau sinh, băng gạc, thuốc cầm máu, thuốc điều trị hậu sản… với biểu hiện bất thường; khi có nghi vấn đề nghị thông tin kịp thời cho cơ quan công an.

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, tăng cường nắm bắt địa bàn, kịp thời phản ánh thông tin.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân khi có thông tin liên quan cần giữ bí mật, không đăng tải, bình luận, suy đoán hoặc phát tán trên mạng xã hội, đồng thời báo tin trực tiếp cho Công an xã Nam Tiên Hưng để phục vụ công tác xác minh.

Người tiếp nhận thông tin: Trung tá Phạm Minh Tuấn, Trưởng Công an xã, số điện thoại: 0977 334 988; Thiếu tá Phạm Huy Hiệu, Phó Trưởng Công an xã, số điện thoại: 0985 362 682.