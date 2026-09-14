Lời hẹn cuối tuần dang dở của Trung tá Trần Văn Tùng với hai con thơ

(VTC News) -

Camera ghi cảnh Trung tá Trần Văn Tùng lao xuống sông cứu người rồi mất tích

Ngày 14/9, Hưng Yên mưa tầm tã, bầu trời u ám. Tại xã Vũ Thư, dòng người lặng lẽ đội mưa đến thắp nén nhang, tiễn đưa Trung tá Trần Văn Tùng (SN 1987) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bên ban thờ nghi ngút khói hương, người vợ trẻ cùng hai con nhỏ đứng đáp lễ khách đến viếng. Hai đứa trẻ 4 và 7 tuổi lẽ ra đang mặc đồng phục đến trường trong những ngày đầu năm học. Nhưng hôm nay, các em phải khoác lên mình bộ áo tang khi tuổi còn quá nhỏ, chưa thể hiểu hết ý nghĩa đau đớn.

Nhìn hai đứa trẻ thơ ngây trong bộ áo tang đứng bên linh cữu cha, những người có mặt không khỏi nghẹn lòng. Sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng khiến đồng đội, người thân khâm phục và tự hào.

Nhưng trước ánh mắt trong veo của hai đứa trẻ, nỗi tiếc thương càng thêm day dứt. Phía trước các em còn một chặng đường dài, nhưng từ nay sẽ thiếu bóng dáng người cha luôn chở che, dõi theo và đồng hành trong những bước trưởng thành.

Chủ tịch nước ký Quyết định 1507 về việc truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng.

Túc trực bên đám tang, ông Trần Văn Thiện (bố đẻ Trung tá Trần Văn Tùng) cố nén nỗi đau, gắng gượng lo liệu để công việc cuối cùng của con trai được chu toàn.

Là người thương binh từng lên đường bảo vệ Tổ quốc, trải qua những năm tháng vào sinh ra tử, ông Thiện luôn tự hào khi con trai tiếp bước mình, đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trung tá Trần Văn Tùng dành suốt năm tháng tuổi trẻ công tác ở Lào Cai, anh vừa chuyển công tác về Hưng Yên cách đây không lâu. Từ khi con trai được chuyển về gần nhà, người cha cứ nghĩ rằng cuối đời sẽ được vui vẻ, quây quần bên con cháu. Nhưng sau cuộc điện thoại trưa 12/9, niềm an ủi tuổi già đã sụp đổ.

Trưa hôm đó, ông Thiện và vợ đang chuẩn bị cơm nước thì nhận được điện thoại báo tin con trai nhảy xuống sông cứu người rồi mất tích.

“Nhận được điện thoại báo tin con trai mất tích khi cứu người, vợ chồng tôi bủn rủn chân tay, đầu óc quay cuồng. Tôi lập tức thông báo cho người thân và nhanh chóng đến cầu Bo để xem tình hình thế nào”, ông Thiện kể.

Ông Trần Văn Thiện chia sẻ về con trai.

Quãng đường khoảng 10km với ông dài như bất tận. Trên đường đi, ông chỉ cầu mong con trai đã bám được vào đâu đó và vẫn còn hy vọng sống.

Nhưng từng giờ trôi qua, dòng sông Trà Lý vẫn cuồn cuộn, chảy xiết, trong khi tung tích Trung tá Tùng vẫn bặt tăm. Từ trưa đến chiều, rồi suốt đêm, ông cùng người thân lặng lẽ ngồi bên sông, hướng mắt về phía lòng sông, chờ tin từ lực lượng cứu hộ.

Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra. Đến chiều tối 13/9, đội cứu hộ thông báo tìm thấy thi thể của Trung tá Tùng.

“Đau xót vô cùng, lúc đó tôi và vợ ôm nhau khóc”, ông Thiện kể.

Nhắc về con trai, ông Thiện cho biết, Trung tá Tùng sinh được 2 người con (bé gái lớn học lớp 2, bé trai mới 4 tuổi). Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu rằng bố đã hy sinh.

“Từ qua đến nay, cháu gặp người thân cứ hỏi bố đi đâu rồi, sao chưa về với con. Bố bảo cuối tuần về mang quà cho con với chị cơ mà. Nghe những câu hỏi ngây thơ ấy, không ai cầm được nước mắt xót thương”, ông Thiện nghẹn ngào.

Trước đây, do công tác xa nhà nên nửa năm Trung tá Tùng mới về thăm gia đình một lần, mấy tháng nay chuyển công tác về làm gần nhà nên tuần nào được nghỉ là anh lại về thăm cha mẹ, vợ con.

“Hai con của Tùng lúc nào cũng mong ngóng đến cuối tuần để được gặp bố. Thế mà giờ đây mong ước nhỏ bé đó đã không còn được thực hiện nữa rồi”, ông Thiện nói.

Ngăn dòng nước mắt trên gò má, ông Thiện cho biết sự hy sinh của con trai là mất mát lớn đối với gia đình, họ hàng, đồng đội, bạn bè và hàng xóm, nhưng cũng là niềm tự hào của gia đình.

“Trước đây tôi cũng lên đường bảo vệ Tổ quốc thì con trai tôi nay dám hy sinh để bảo vệ sự bình yên của Nhân dân. Rất đau xót nhưng gia đình tôi cảm thấy tự hào về con trai, đúng phẩm chất của người Bộ đội Cụ Hồ, dám hy sinh vì Nhân dân và Tổ quốc”, ông Thiện nói.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, chị Đàm Thị Loan (vợ Trung tá Trần Văn Tùng) nghẹn ngào nhắc về người chồng đã ra đi khi đang làm một việc nghĩa, bằng trách nhiệm, lòng dũng cảm và phẩm chất cao đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ.

“Sự ra đi quá đột ngột của anh là nỗi đau và mất mát không gì có thể bù đắp đối với gia đình, người thân, đồng chí và đồng đội”, chị viết.

Theo chị Loan, sau khi có thông tin anh Tùng lao xuống sông Trà Lý cứu người, gia đình nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên cùng những tình cảm, sự sẻ chia quý báu từ cộng đồng.

“Rất nhiều cô, bác, anh, chị, bạn bè và những người chưa từng quen biết đã gửi lời động viên cũng như hỗ trợ về tinh thần và vật chất tới gia đình thông qua tài khoản cá nhân của tôi. Tôi xin cúi đầu trân trọng cảm ơn tất cả những tấm lòng yêu thương của mọi người”, chị chia sẻ.

Theo vợ Trung tá Tùng, trong những giờ phút gia đình trải qua đau đớn và hoang mang nhất, những tình cảm ấy là nguồn động viên lớn đối với mẹ con chị và gia đình.

Chị Loan cũng xin phép không tiếp nhận sự ủng hộ về vật chất của các cá nhân, tổ chức và tập thể. Gia đình chỉ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, những lời động viên và đặc biệt là những lời cầu nguyện của mọi người.