Tìm 2 người mất tích trên sông Trà Lý, phát hiện thi thể bé trai sơ sinh

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News chiều 13/9, ông Nhâm Quang Văn, Tổng đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116, cho biết trong quá trình tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và một nạn nhân mất tích trên sông Trà Lý, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh.

Thời điểm được phát hiện, thi thể cháu bé vẫn còn nguyên dây rốn, được đặt trong một túi nilon, miệng bị bịt bằng giẻ. Sự việc khiến những người có mặt tại hiện trường bàng hoàng.

Đội cứu hộ cứu nạn đưa thi thể bé trai sơ sinh lên bờ. (Ảnh: Nhâm Quang Văn)

“Cháu là một sinh linh vừa mới đến với cuộc đời nhưng đã phải rời đi khi chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của ngày mới, chưa kịp được gọi một tiếng “mẹ”, chưa kịp biết thế nào là một vòng tay chở che. Điều khiến mọi người đau lòng nhất không chỉ là cái chết của một đứa trẻ, mà là việc cháu đã được sinh ra nhưng lại không được người sinh ra mình bảo vệ đến cùng”, ông Văn bức xúc.

Cũng theo ông Văn, hiện thi thể cháu đang được cơ quan chức năng tiếp nhận để khám nghiệm, xác minh và làm rõ sự việc.

“Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết, đơn vị sẽ trực tiếp tắm rửa, chuẩn bị cho cháu thật tươm tất rồi tiễn cháu về nơi bình yên”, ông Văn nói thêm.

Thi thể bé trai sơ sinh được phát hiện trên sông Trà Lý, trong quá trình các lực lượng tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. (Ảnh: Nhâm Quang Văn)

Tính đến 14h30 ngày 13/9, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên cùng Đội cứu hộ cứu nạn 116 vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên Đ.V.L., mất tích trên sông Trà Lý sau khi Thiếu tá Tùng lao xuống cứu người.

Trước đó, khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên trên đường trở về đơn vị qua khu vực cầu Bo, phát hiện anh Đ.V.L. (SN 1996, trú xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện muốn tự tử.

Thiếu tá Tùng cùng một người dân tiếp cận, thuyết phục L. từ bỏ ý định. Nam thanh niên sau đó đồng ý để Thiếu tá Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy, L. bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý.

Đến 14h30 ngày 13/9, các lực lượng vẫn đang tập trung tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên mất tích. (Ảnh: Khánh Linh)

Phát hiện sự việc, Thiếu tá Tùng lập tức cởi quân phục, lao xuống dòng nước cứu người. Khi tiếp cận được nam thanh niên, do dòng nước chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi và mất tích.

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Trung đoàn Bộ binh 568 cùng lực lượng Công an, dân quân và Đội cứu hộ cứu nạn 116 triển khai tìm kiếm. Riêng Trung đoàn 568 huy động 50 cán bộ, chiến sĩ; Đội 116 có 25 thành viên phối hợp cùng khoảng 45 cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân địa phương.

Tại hiện trường, thời tiết se lạnh và dòng sông Trà Lý đoạn qua khu vực cầu Bo khá rộng, nước chảy mạnh khiến công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục rà soát, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm theo hướng dòng chảy.