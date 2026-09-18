Huawei: AI Trung Quốc chưa đủ mạnh để phát hiện rủi ro từ tác nhân nổi loạn

(VTC News) -

Phát biểu tại hội nghị Huawei Connect ở Thượng Hải ngày 17/9, Chủ tịch luân phiên Huawei Eric Xu cho rằng các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc có thể “chưa đủ tiên tiến” để gặp phải những rủi ro an toàn mà các công ty hàng đầu Mỹ đang cảnh báo.

Ông Xu cho rằng các nhà cung cấp mô hình AI lớn tại Mỹ sở hữu năng lực tính toán khổng lồ và có thể chỉ chính họ mới biết mô hình của mình đã tiến xa đến đâu. Vì vậy, những rủi ro mà họ nhận thấy có thể vẫn nằm ngoài trải nghiệm của các nhà phát triển Trung Quốc.

“Tôi nghĩ các nhà cung cấp mô hình AI tại Trung Quốc có lẽ cần tăng tốc đến mức họ cũng có thể cảm nhận được những rủi ro từ quá trình phát triển AI”, lãnh đạo Huawei nói. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần cân bằng giữa thúc đẩy công nghệ và quản lý rủi ro.

Nhận định được đưa ra khi tranh luận về an toàn AI ngày càng gia tăng tại Mỹ. Các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp cảnh báo hệ thống AI có khả năng tự chủ cao có thể vượt qua biện pháp bảo vệ hoặc trở nên khó kiểm soát.

Logo Huawei tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Tuần này, OpenAI cho biết sẽ thường xuyên công bố những hành vi ngoài dự kiến hoặc không được phép của mô hình.

Một số lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực, trong đó có CEO Anthropic Dario Amodei, kêu gọi giảm tốc độ phát triển AI để các biện pháp an toàn có thời gian theo kịp.

Theo Reuters, những lời kêu gọi này vấp phải sự hoài nghi tại Trung Quốc. Một số nhà nghiên cứu, cơ quan truyền thông nhà nước và nhà bình luận cho rằng việc làm chậm phát triển các mô hình tiên tiến có thể giúp doanh nghiệp Mỹ duy trì lợi thế công nghệ, đồng thời hạn chế cơ hội thu hẹp khoảng cách của các đối thủ.

Trong khi đó, Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy ứng dụng AI song song với xây dựng các biện pháp quản lý.

Trung Quốc đang xây dựng tiêu chuẩn bắt buộc, quy trình đánh giá an ninh và các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tác nhân AI tự vượt qua cơ chế kiểm soát hoặc tấn công hệ thống bên ngoài. Nước này cũng đang soạn thảo tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc về an toàn tác nhân AI.

Bản thân Huawei dự báo các tác nhân AI sẽ phát triển nhanh trong thập kỷ tới. Đây là những hệ thống có thể tự lập kế hoạch, ra quyết định và sử dụng phần mềm hoặc công cụ với sự giám sát hạn chế của con người.

Theo dự báo công ty công bố trong tuần, đến năm 2035, tác nhân AI sẽ chiếm hơn 90% lưu lượng xử lý AI toàn cầu, với số lượng có thể lên tới 900 tỷ tác nhân đang hoạt động. Huawei xác định bảo mật và quyền riêng tư của các hệ thống này là những công nghệ then chốt.

Huawei hiện là nhà cung cấp hạ tầng tính toán nội địa chủ chốt phục vụ huấn luyện mô hình AI tiên tiến tại Trung Quốc.

Vai trò của Huawei trong thị trường chip AI (trị giá khoảng 50 tỷ USD) của nước này gia tăng sau khi Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu từ năm 2023, hạn chế doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận chip tiên tiến của Nvidia.

Dù vậy, cũng trong bài phát biểu ngày 17/9, ông Eric Xu cho biết thêm rằng Huawei hiện chưa thể sản xuất đủ thiết bị tính toán AI để đáp ứng nhu cầu nội địa.