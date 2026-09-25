HSA VNES Education vững bước cùng sĩ tử chinh phục HSA Đại học Quốc gia Hà Nội

(VTC News) -

Sứ mệnh nâng tầm tri thức và tâm huyết của người sáng lập

Thành công và uy tín của HSA VNES Education gắn liền với định hướng chiến lược cùng sự tận tụy của đội ngũ lãnh đạo. “Bài thi HSA đánh giá kiến thức, chú trọng tư duy phân tích, khả năng vận dụng liên môn và xử lý tình huống. HSA VNES Education tập trung giúp học viên củng cố nền tảng, rèn tư duy và kỹ năng làm bài, đồng thời xây dựng lộ trình học tập phù hợp.

Qua đó, học viên có thể chủ động hệ thống kiến thức, làm quen với cấu trúc và dạng câu hỏi HSA, cải thiện tốc độ xử lý bài và tự tin hơn trong quá trình ôn luyện”, ông Phạm Văn Bắc (sinh năm 1974), Giám đốc trung tâm, nhấn mạnh.

Trăn trở cùng thế hệ trẻ, người thuyền trưởng của trung tâm không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ giảng dạy và chất lượng chuyên môn nhằm mang lại môi trường học tập tối ưu nhất cho học viên.

Đội ngũ chuyên gia hàng đầu - nhân tố quyết định chất lượng đào tạo

Điểm tựa lớn nhất giúp HSA VNES Education khẳng định thương hiệu chính là đội ngũ giảng viên tinh hoa. Trung tâm tự hào quy tụ các chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các Tiến sĩ thuộc Trường Đại học Sư phạm - những người vừa có nền tảng học thuật sâu sắc, vừa am hiểu tường tận cấu trúc, ma trận đề thi HSA qua từng năm.

Chia sẻ về bí quyết giúp học sinh bứt phá điểm số trong kỳ thi HSA, Tiến sĩ Lê Thùy Anh - Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, thuộc đội ngũ chuyên môn hàng đầu tại HSA VNES Education - cho biết: “Để chinh phục bài thi Đánh giá năng lực với điểm số ấn tượng, học sinh cần thoát khỏi lối học vẹt hay giải đề máy móc.

Kỳ thi đòi hỏi sự bao quát kiến thức và tốc độ phản xạ rất cao trên máy tính. HSA VNES Education giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, rèn luyện kỹ năng phân tích đề thi và làm chủ các chiến thuật quản lý thời gian. Khi nắm vững bản chất vấn đề và có tâm lý thực chiến vững vàng, các em hoàn toàn có thể chinh phục được các câu hỏi phân hóa cao”.

Sự dẫn dắt tận tình cùng tinh thần truyền cảm hứng của các thầy cô giúp học sinh củng cố tri thức, tiếp thêm niềm tin, sự tự tin để bước vào kỳ thi quan trọng.

Phương pháp giảng dạy đột phá và tài liệu chuyên sâu độc quyền

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của kỳ thi HSA, HSA VNES Education liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy và hoàn thiện hệ thống tài liệu. Đội ngũ chuyên môn của trung tâm đã nghiên cứu, biên soạn bộ giáo trình độc quyền, bám sát cấu trúc đề thi cập nhật của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lộ trình học tập tại trung tâm được thiết kế khoa học qua 3 giai đoạn chính: Trang bị kiến thức nền tảng - Ôn luyện chuyên đề nâng cao - Tổng ôn và Thi thử thực chiến. Hệ thống thi thử trên máy tính của trung tâm được mô phỏng chính xác theo giao diện và áp lực thời gian của kỳ thi thật, giúp học sinh rèn luyện tâm lý vững vàng và thành thạo thao tác trước khi bước vào phòng thi chính thức.

Nhờ lộ trình tối ưu này, trung tâm đã đồng hành cùng hàng nghìn học viên đạt điểm số vượt trội, trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương...

Khẳng định vị thế qua các giải thưởng uy tín cấp quốc gia

Những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và chất lượng đào tạo vượt trội của HSA VNES Education đã được các cơ quan, tổ chức uy tín ghi nhận. Trung tâm vinh dự nhận Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng vì sự phát triển quốc gia trong 2 năm liên tiếp 2025 và 2026. Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Văn phòng Chính phủ - Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Thành tích này là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo, uy tín thương hiệu cũng như sự tin tưởng trọn vẹn mà hàng nghìn phụ huynh, học sinh trên cả nước dành cho trung tâm. Đây chính là cột mốc quan trọng, tạo đòn bẩy để HSA VNES Education tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục trong tương lai.

Đồng hành cùng thế hệ trẻ chinh phục ước mơ

Bước qua mỗi mùa thi, HSA VNES Education lại tự hào nhìn thấy hàng nghìn học viên của mình tự tin bước qua cổng trường đại học mơ ước.

Với tinh thần đổi mới không ngừng, sự tâm huyết của đội ngũ sáng lập cùng năng lực chuyên môn của dàn giảng viên chất lượng cao, HAS VNES Education sẽ tiếp tục giữ vững vị thế đơn vị tiên phong, trở thành điểm tựa vững chắc cho sĩ tử Việt Nam trên hành trình chinh phục tri thức và kiến tạo tương lai.