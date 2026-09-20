Houthi tấn công thủ đô Riyadh và cảng dầu Yanbu của Ả Rập Xê Út

Trong thông báo chính thức trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree tuyên bố rằng lực lượng này đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, đánh phá các cơ sở nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và thành phố cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út bên bờ biển Đỏ.

Hỏa lực Houthi trên chiến trường. (Ảnh: AP)

Trong đó, đòn tập kích vào thành phố cảng Yanbu nhắm đến các cơ sở dầu mỏ của Tập đoàn dầu khí Aramco. Người phát ngôn quân sự Houthi khẳng định chiến dịch tập kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út vào thủ đô Sanaa của Yemen.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát trở lại giữa tháng 7, Houthi tuyên bố tấn công vào thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, mục tiêu đánh phá cụ thể ở thủ đô Riyadh, không được đề cập.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út sáng sớm qua đã ban cảnh báo bị tấn công tại một số khu vực, trong đó có thủ đô Riyadh. Tiếp đó, truyền thông khu vực dẫn lời cư dân sống trong thành phố xác nhận đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra tại Riyadh. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định.

Còn tại thành phố cảng Yanbu, một cột khói lớn được nhìn thấy bốc lên từ một cơ sở dầu khí của Aramco.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại việc Houthi lần đầu tấn công vào thủ đô Riyadh, có thể là dấu hiệu cho thấy nhóm này sẽ mở rộng tập kích các mục tiêu tại Ả Rập Xê Út, đẩy xung đột leo thang. Trước đó, trong ngày 18/9, Ả Rập Xê Út cũng đã ban cảnh báo bị tấn công tại 7 tỉnh và thành phố, trải rộng từ mạn Đông sang khu vực phía Tây nước này.

PV (VOV-Cairo)