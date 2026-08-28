Honda mở trung tâm trải nghiệm công nghệ xe máy điện dành cho trẻ em tại Hà Nội

(VTC News) -

Không gian trải nghiệm hướng nghiệp này được tích hợp trực tiếp vào mô hình giáo dục giải trí sẵn có tại cơ sở. Thay vì tiếp cận lý thuyết một chiều, mô hình tập trung tạo môi trường thực hành trực quan, giúp trẻ em từ 4 đến 15 tuổi làm quen với công nghệ xe máy điện và xây dựng nhận thức chấp hành an toàn giao thông.

Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda tại KidZania Hà Nội.

Khu kỹ thuật xe máy điện đóng vai trò trang bị kiến thức cơ bản về phương tiện hai bánh thế hệ mới. Dưới sự hướng dẫn của các điều phối viên, người tham gia được tìm hiểu cấu tạo chi tiết của mẫu xe máy điện Honda ICON e:.

Khu vực thực hành lái xe mô phỏng giúp rèn luyện kỹ năng và ý thức an toàn giao thông.

Tại khu vực này, các em trực tiếp thực hành các thao tác cơ bản trong quy trình lắp ráp linh kiện, hoàn thiện xe và tiến hành các bước kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật trước khi phương tiện xuất xưởng. Hoạt động giúp hình thành tư duy kỹ thuật và hiểu biết về phương tiện di chuyển xanh cho lứa tuổi học sinh.

Trẻ em tìm hiểu kết cấu và trải nghiệm quy trình lắp ráp xe điện Honda ICON e:.

Khu trải nghiệm xe máy điện được thiết kế nhằm rèn luyện phản xạ và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ. Trẻ em trực tiếp điều khiển các mô hình xe gắn máy điện Honda ICON e: kích thước thu nhỏ trên sa hình đường phố mô phỏng.

Học sinh làm quen với quy tắc an toàn giao thông qua hoạt động điều khiển xe điện mô phỏng Honda ICON e:.

Hoạt động này đồng thời hiện thực hóa thông điệp “Blue Skies for Our Children - Bầu trời xanh cho con em của chúng ta”, phản ánh cam kết dài hạn của Honda trong việc thúc đẩy các giải pháp di chuyển xanh tại Việt Nam. Việc lồng ghép kiến thức công nghệ xe điện vào không gian trải nghiệm thực tế được xem là bước đi cần thiết nhằm bồi đắp tư duy kỹ thuật, rèn luyện ý thức chấp hành luật pháp và hình thành lối sống văn minh cho thế hệ người dùng phương tiện tiếp theo.