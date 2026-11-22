(VTC News) -

TP.HCM đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định về quản lý trẻ em, người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn. Đây là cơ sở để thành phố thống nhất quy trình quản lý, tiếp nhận và hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế sau khi hợp nhất địa giới hành chính.

Người lang thang xin ăn ngồi ở nhiều tuyến đường tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Theo báo cáo tổng kết việc thực hiện quy định quản lý người lang thang xin ăn, lực lượng chức năng tại TP.HCM (cũ) đã kiểm tra, phát hiện và đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội 2.353 người. Trong khi đó, tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), con số này là 404 người.

Đáng chú ý, cơ cấu những người lang thang xin ăn được phát hiện cho thấy nhóm trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Cụ thể, trong số 2.353 người được phát hiện tại TP.HCM (cũ), có 1.059 người trong độ tuổi từ 16-60, chiếm 45%. Người cao tuổi có 336 trường hợp, tương đương 14%; trẻ em là 145 trường hợp, chiếm 6%.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nhóm trong độ tuổi lao động cũng chiếm hơn một nửa với 220 người, tương đương 54,5%. Người cao tuổi có 77 trường hợp, chiếm 19,1%, trong khi trẻ em là 65 trường hợp, chiếm 16%.

Như vậy, người lang thang xin ăn trong độ tuổi lao động đang là 1.279 người, chiếm hơn 46% trên tổng số hơn 2.700 người.

Một thực tế đáng chú ý khác là tại khu vực TP.HCM (cũ) từng xuất hiện tình trạng cả hộ gia đình cùng lang thang xin ăn. Diện cả hộ gia đình cùng lang thang ăn xin có tổng cộng 92 người, chiếm khoảng 4% số trường hợp được phát hiện.

Báo cáo cũng cho thấy người khuyết tật và người mắc bệnh tâm thần không phải nhóm chiếm đa số trong số những người lang thang xin ăn. Tại TP.HCM (cũ), có 96 người khuyết tật, chiếm 4%, và 368 người mắc bệnh tâm thần, chiếm 16%. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), các tỷ lệ tương ứng là 1,5% và 7,2%.

Người lang thang xin ăn trong độ tuổi lao động chiếm tới hơn 46%. (Ảnh: Đại Việt)

Theo đánh giá của thành phố, tình trạng người lang thang xin ăn, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách du lịch và người cơ nhỡ sống tại nơi công cộng có thể phát sinh nhiều vấn đề về trật tự xã hội. Hồ sơ dự thảo cũng đề cập nguy cơ một số đối tượng lợi dụng hình thức giả danh người lang thang để lẩn tránh cơ quan chức năng, dò xét địa bàn và chờ cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

Thành phố xác định việc giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm hạn chế tối đa tình trạng này, đồng thời bảo đảm công tác hỗ trợ, bảo vệ những người thực sự có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những lý do xây dựng quy định mới là sau khi hợp nhất, công tác quản lý tại ba khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây chưa có sự thống nhất, gây khó khăn trong quá trình triển khai.

Theo dự thảo, quy định mới sẽ thiết lập quy trình quản lý chung trên toàn địa bàn thành phố, với trách nhiệm cụ thể của từng sở, ngành và địa phương. Quy trình bao gồm tiếp nhận thông tin; kiểm tra, phát hiện và phân loại đối tượng; tiếp nhận ban đầu; xác minh nhân thân, nơi cư trú; xử lý sau xác minh; tổ chức tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng đối với các trường hợp cần thiết.

Quy định mới dự kiến thay thế những văn bản trước đây của các địa phương không còn phù hợp, hướng đến việc quản lý đồng bộ, đồng thời bảo đảm hỗ trợ kịp thời các trường hợp cần được bảo vệ khẩn cấp.