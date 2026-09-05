Hơn 1 giờ tìm hành khách bỏ quên 30 triệu đồng trên xe buýt Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 4/9, trên chuyến xe buýt tuyến 115, biển kiểm soát 29B-002.60, hành trình Vân Đình - Xuân Mai, do công nhân lái xe Nguyễn Đức Quý và nhân viên Nguyễn Thị Trần - Trung tâm Tân Đạt (Tổng công ty Vận tải Hà Nội) - phục vụ, một hành khách đã bỏ quên túi đồ sau khi xuống tại điểm dừng Ngã ba Miếu Môn.

Nhân viên xe buýt trao trả tài sản cho hành khách bỏ quên.

Ngay sau đó, hành khách liên hệ tổng đài Chăm sóc khách hàng của Transerco để nhờ hỗ trợ tìm lại tài sản. Tiếp nhận thông tin, bộ phận Chăm sóc khách hàng nhanh chóng liên hệ với kíp xe tuyến 115. Nhân viên phục vụ Nguyễn Thị Trần xác nhận túi đồ vẫn được lưu giữ trên xe.

Kiểm tra túi đồ, kíp xe phát hiện bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, gồm căn cước công dân, giấy phép lái xe và đặc biệt là khoảng 30 triệu đồng tiền mặt. Nhận thấy đây là tài sản có giá trị lớn, kíp xe đã chủ động thông báo cho điều hành tuyến 115, phối hợp cùng các bộ phận liên quan để nhanh chóng liên hệ và hỗ trợ hành khách nhận lại tài sản.

Tài sản hành khách bỏ quên trên xe buýt.

Sau hơn 1 giờ phối hợp tìm kiếm và liên hệ, hành khách kết nối được với kíp xe. Toàn bộ túi đồ cùng giấy tờ và số tiền 30 triệu đồng được trao trả đầy đủ cho hành khách tại Bến xe Vân Đình.