Nhân viên xe buýt kịp thời đưa nữ hành khách bị co giật đi cấp cứu

(VTC News) -

Ngày 13/8, đại diện Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, đơn vị nhận được thư cảm ơn từ người nhà hành khách do đã kịp thời đưa cô gái gặp vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng đi cấp cứu kịp thời.

Lúc 6h40 ngày 11/8, trong quá trình phục vụ trên tuyến số 02 (Bến xe Yên Nghĩa – Bác Cổ) thuộc Xí nghiệp Xe buýt nhanh BRT Hà Nội, Transerco, chị Lương Thị Thu (nhân viên phục vụ tuyến) phát hiện hành khách có biểu hiện co giật mạnh, nghi do động kinh.

Hành khách là chị V.T.T.T. (SN 1994, ở Hà Nội).

Người thân của chị T. viết thư cảm ơn nhân viên xe buýt và công ty.

Ngay lập tức, chị Thu cùng lái xe báo cáo với đơn vị chủ quản và nhanh chóng đưa hành khách đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Không chỉ hỗ trợ đưa hành khách đến viện, chị Thu còn ở lại cùng hành khách và ứng trước viện phí theo yêu cầu của bệnh viện.

Đến khoảng 8h20 cùng ngày, người nhà hành khách có mặt tại bệnh viện, tiếp nhận người thân và các giấy tờ liên quan.

Xúc động trước sự tận tâm, nhiệt tình và nhân văn của nhân viên tuyến buýt số 02, người nhà hành khách gửi thư cảm ơn tới tập thể tuyến xe và bày tỏ mong muốn những hành động đẹp như vậy sẽ tiếp tục được lan tỏa và nhân rộng trong cộng đồng.