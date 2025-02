Tìm chủ nhân túi chứa hàng trăm ngàn ngoại tệ bỏ quên tại sân bay Nội Bài

14h55 chiều nay, chị Hồ Thị Thành, nhân viên Trung tâm Khai thác ga Nội Bài trong lúc làm việc đã phát hiện một chiếc túi bỏ quên trên xe đẩy tại khu vực cột số 13, tầng 1, Nhà ga T2 Nội Bài.

Chị Thanh nhanh chóng báo cho lực lượng An ninh hàng không Nội Bài để kiểm tra và bàn giao về đội An ninh cơ động - Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài.

Hơn 215 ngàn Yên Nhật bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công.

Qua kiểm tra, chiếc túi chứa 215 ngàn Yên Nhật (tương đương hơn 35 triệu đồng), một số nữ trang, hộ chiếu, thẻ ngân hàng, có tên H.T.H.

Chiếc túi hiện đang được niêm phong, lưu giữ tại đội An ninh cơ động - Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài. Đại diện trực ban an ninh hàng không Nội Bài cho biết hiện vẫn chưa có chủ nhân liên hệ để nhận lại.

Hiện chiếc túi vẫn đang chờ chủ nhân tìm lại. (Ảnh: Phan Công)