Học sinh tiểu học hóa thân thành lính cứu hỏa, học kỹ năng thoát nạn

(VTC News) -

Sáng 18/9, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM tổ chức ra mắt mô hình “Không gian học tập về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, lực lượng công an, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Ban Giám hiệu, giáo viên cùng đông đảo học sinh nhà trường.

Điểm đặc biệt của chương trình là những kiến thức về PCCC được chuyển tải bằng hình thức trực quan, sinh động. Trong trang phục lính cứu hỏa, các em học sinh tham gia những tình huống mô phỏng chữa cháy, cứu nạn, thoát hiểm, qua đó làm quen với cách xử lý khi xảy ra sự cố.

Học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm hóa thân thành lính cứu hỏa trong hoạt động trải nghiệm sáng 18/9.

Thay vì chỉ nghe phổ biến kiến thức, học sinh được tiếp cận các tình huống gần với thực tế, quan sát cách xử lý và từng bước hình thành kỹ năng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

Theo nhà trường, học sinh sẽ được hướng dẫn nhận diện những nguy cơ có thể gây cháy, nổ; biết cảnh báo và báo ngay cho người lớn khi phát hiện dấu hiệu bất thường; giữ bình tĩnh, tìm lối thoát an toàn; không hoảng loạn, chen lấn, xô đẩy hoặc quay lại lấy đồ khi xảy ra sự cố.

Các tình huống PCCC và cứu nạn được mô phỏng sinh động, giúp học sinh tiếp cận kỹ năng an toàn theo cách gần gũi, dễ nhớ.

Không chỉ là nơi trưng bày thiết bị PCCC

Một điểm đáng chú ý của mô hình là “Không gian học tập về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” được xây dựng ngay trong khuôn viên trường.

Tại đây bố trí các phương tiện, thiết bị PCCC, áo phao, trang phục bảo hộ, bình chữa cháy, hình ảnh và bảng hướng dẫn về phòng chống cháy nổ, thoát hiểm, cứu nạn... để phục vụ hoạt động học tập và trải nghiệm của học sinh.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Trọng Khiêm, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, cho biết không gian này không đơn thuần là nơi trưng bày hình ảnh, tài liệu hoặc phương tiện PCCC.

Vai trò cốt lõi của mô hình là tạo ra một môi trường giáo dục trực quan, nơi học sinh được quan sát, tìm hiểu, trao đổi và thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên và lực lượng có chuyên môn.

Theo ông Khiêm, đây cũng là sự chuyển đổi từ tuyên truyền một chiều sang học tập thông qua quan sát, trải nghiệm và thực hành, giúp học sinh không chỉ ghi nhớ kiến thức mà từng bước hình thành năng lực tự bảo vệ, tinh thần trách nhiệm và ý thức hỗ trợ người khác trong những tình huống phù hợp.

Thầy Trần Trọng Khiêm, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM - phát biểu tại chương trình.

Để xây dựng mô hình, nhà trường nhận được sự phối hợp của Công an phường Tân Sơn Nhì; sự tư vấn, hướng dẫn chuyên môn của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM và Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 13.

Từ khảo sát thực tế, xây dựng nội dung đến bố trí các khu vực học tập, hình ảnh trực quan và phương tiện trải nghiệm, các nội dung chuyên ngành được điều chỉnh theo hướng gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhận thức của học sinh tiểu học.

Đưa kỹ năng PCCC vào hoạt động học tập thường xuyên

Mô hình không dừng lại ở lễ ra mắt. Trong thời gian tới, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm dự kiến khai thác không gian này gắn với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nội dung PCCC và CNCH sẽ được lựa chọn để lồng ghép phù hợp vào môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học, Hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp và các hoạt động giáo dục kỹ năng an toàn.

Các hoạt động thực hành liên quan đến phương tiện, thiết bị PCCC phải có sự hướng dẫn, giám sát của giáo viên và lực lượng chuyên môn. Học sinh không tự ý sử dụng thiết bị hoặc thực hiện những thao tác vượt quá khả năng, độ tuổi.

Nhà trường cũng xác định hiệu quả của mô hình không được đo chủ yếu bằng hình thức hay số lượt tham quan. Điều quan trọng hơn là sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của học sinh: biết phòng ngừa nguy cơ, thực hiện nội quy an toàn, xử lý đúng khi nghe tín hiệu báo động và biết bảo vệ bản thân trong tình huống khẩn cấp.

Từ những việc gần gũi như không nghịch lửa, không tự ý sử dụng thiết bị điện, biết báo ngay cho người lớn khi phát hiện khói, lửa hoặc mùi bất thường, đến việc giữ bình tĩnh và di chuyển theo lối thoát an toàn, những kiến thức và kỹ năng được hình thành từ trường học có thể trở thành hành trang giúp trẻ bảo vệ bản thân và những người xung quanh khi gặp sự cố.