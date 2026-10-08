Hoàng Hên nói lý do chấn thương: 'Đẩy cơ thể đến giới hạn để ra sân'

(VTC News) -

Sáng 8/10, Hà Nội FC thông báo Đỗ Hoàng Hên phải nghỉ thi đấu 3 tháng vì chấn thương cơ đùi sau. Vết đau trước đó ở vùng đầu gối khiến quá trình hồi phục của tiền vệ sinh năm 1994 kéo dài hơn. Anh bị đau sau nỗ lực đi bóng ở trận đấu giữa Việt Nam và Pakistan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Đỗ Hoàng Hên cho biết: “Đôi khi chúng ta lên kế hoạch, đặt ra những kỳ vọng và nuôi dưỡng hy vọng, nhưng con đường của chúng ta không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì đã dự định. Đáng tiếc là tôi sẽ phải tạm rời xa môn thể thao mà mình yêu thích và phải xa sân cỏ một thời gian”.

Đỗ Hoàng Hên gặp chấn thương nặng.

Ngôi sao của đội tuyển Việt Nam nói thêm: “Những ai hiểu tôi đều biết điều này thực sự khó khăn đối với tôi như thế nào. Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn để có thể ra sân và chiến đấu vì đội tuyển Quốc gia Việt Nam và CLB Hà Nội. Nhưng giờ đây, tôi cần tập trung vào việc hồi phục và trở lại mạnh mẽ hơn. Cảm ơn tất cả mọi người vì tình yêu thương, sự ủng hộ và những lời động viên”.

Đỗ Hoàng Hên là một trong những cầu thủ có lịch trình thi đấu dày đặc trong thời gian qua. Anh dự ASEAN Cup 2026 từ cuối tháng 7 đến hết tháng 8. Cầu thủ này về câu lạc bộ chủ quản và lập tức thi đấu thêm 2 trận V.League và 1 trận Cúp Quốc gia. Hoàng Hên lập tức có mặt ở đội tuyển quốc gia để thi đấu FIFA ASEAN Cup.

Ngoài cường độ vận động cao trong các trận đấu, các cầu thủ còn phải đối diện với bài toán phục hồi sau lịch trình di chuyển liên tục. Chưa kể, thời tiết nắng nóng ở giai đoạn vừa qua khiến cơ thể nhiều ngôi sao rơi vào trạng thái mỏi mệt, tiềm ẩn rủi ro chấn thương.

Chấn thương kéo dài 3 tháng khiến khả năng góp mặt tại Asian Cup 2027 của Hoàng Hên suy giảm đáng kể. Anh cần hồi phục với tốc độ thần tốc để có thể trở lại trong màu áo Hà Nội FC trước khi nghĩ đến giải đấu cấp châu lục vào tháng 1/2027.