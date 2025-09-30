Đạo diễn tiết lộ hậu trường làm nên chiến thắng của Đức Phúc tại quốc tế

(VTC News) -

Chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương khiến khán giả nước nhà tự hào. Nhờ giải thưởng này, nghệ sĩ Việt càng chứng minh được năng lực và khả năng bước ra thế giới.

Không chỉ riêng Đức Phúc, gương mặt góp phần tạo nên thành công của tiết mục Phù Đổng Thiên Vương đó chính là đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh.

Đạo diễn Dương Mai Việt Anh (thứ 2 từ phải qua) cùng ê-kíp và Đức Phúc.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, đạo diễn Dương Mai Việt Anh tiết lộ anh nhận được lời mời của Đức Phúc về việc sẽ tham gia một cuộc thi âm nhạc quốc tế lớn.

Khi tìm hiểu vềIntervision, đạo diễn biết được chương trình này quy mô lớn và đây cũng là lần trở lại sau hàng chục năm. Việt Anh nghĩ đây là cơ hội để thể hiện âm nhạc Việt Nam cùng trình độ của người Việt Nam về lĩnh vực sân khấu cũng như giải trí đến với khán giả quốc tế.

Để tạo nên tiết mục Phù Đổng Thiên Vương, đạo diễn Việt Anh thừa nhận Đức Phúc là người cực kỳ kỹ tính khi luôn yêu cầu những thứ tuyệt đối nhất. Với 3 phút trên sân khấu, ê-kíp Việt Nam phải tổ chức gần 10 buổi họp với ban tổ chức ở nước ngoài, mỗi buổi kéo dài gần 3 tiếng.

"Do ê-kíp Việt Nam quá nhiều ý tưởng, Ban tổ chức cuộc thi liên tục phải bất ngờ với độ chỉn chu. Cho tới ngày ra sân khấu, họ nói rằng rất choáng ngợp với độ công phu, dàn dựng chuyên nghiệp của đoàn Việt Nam. Họ thậm chí còn thừa nhận rằng mong muốn tiết mục của Việt Nam sẽ chiến thắng", anh cho biết.

Theo chia sẻ của đạo diễn, Đức Phúc cũng phải chịu áp lực rất lớn khi phần hát cũng như trình diễn của tiết mục lần này phức tạp. Nam ca sĩ phải tập đi tập lại nhiều lần khiến thể lực bị ảnh hưởng, đặc biệt là những nốt cao khó nhất trong bài.

Tuy nhiên, nam ca sĩ hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn. Riêng phần sân khấu, mọi thứ đã được lập trình tự động và đã có 4 buổi tập tại hiện trường. Ê-kíp Việt Nam và BTC phối hợp rất ăn ý nên mọi thứ diễn ra trơn tru và chính xác.

Lấy cảm hứng từ Tre Việt Nam, sân khấu Phù Đổng Thiên Vương tái hiện áng sử thi hào hùng của người Việt.

Về sân khấu Phù Đổng Thiên Vương, ê-kíp khai thác tối đa các công nghệ sân khấu của ban tổ chức và sắp đặt sao cho phù hợp nhất để thể hiện những hình ảnh biểu tượng của Việt Nam một cách ấn tượng nhất. Cách làm này đã được trưởng ban giám khảo của nước Nga dành nhiều lời khen đặc biệt.

Đạo diễn cho biết ê-kíp đã truyền tải tinh thần Việt Nam tốt nhất có thể. “Ngay từ đầu, cách tiếp cận của chúng tôi là làm sao để thể hiện tối đa tinh thần Việt. Tuy nhiên, tôi muốn thể hiện câu chuyện của Phù Đổng Thiên Vương với hình ảnh cây tre chủ đạo. Vì vậy, ê-kíp tập trung tối đa để thể hiện hình ảnh Phù Đổng Thiên Vương trên sân khấu", anh nói.

Đạo diễn cũng khẳng định Đức Phúc không chỉ thể hiện hình ảnh người Việt Nam anh hùng, kiên cường qua tiết mục Phù Đổng Thiên Vương mà còn khía cạnh khác là sự hiếu khách, thân thiện.

Từ những ngày đầu tiên đến Nga, đoàn Việt Nam tạo ra ấn tượng tích cực, thông qua những việc như Đức Phúc mặc áo dài, chuẩn bị 22 chiếc nón tặng từng nghệ sĩ, mang theo 50 nón, cờ Việt Nam, cờ Nga tặng cho ê-kíp chương trình.

"Đức Phúc và đoàn Việt Nam tạo nên ấn tượng thân thiện, hiếu khách đúng như hình dung của người nước ngoài về Việt Nam. Chúng tôi tự hào vì thành công mang hình ảnh người Việt đến với họ theo nhiều cách khác nhau”, đạo diễn nói thêm.

Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" - Đức Phúc

Đạo diễn Việt Anh gọi sân khấu Intervision như cơ hội để khẳng định tài năng của người Việt trước bạn bè quốc tế.

Qua hành trình lần này, một trong những điều tự hào của riêng cá nhân đạo diễn Việt Anh đó chính là khiến cho tất cả các ê-kíp từ các nước khác đều phải bất ngờ và choáng ngợp trước những gì mà con người Việt Nam có thể làm được, dù trong suy nghĩ của họ "đất nước này từng có thời gian phải trải qua bao vất vả, khó khăn".