Hoa hậu Argentina mặc váy in hình Messi là ai?

(VTC News) -

Alina Luz Akselrad và chiếc váy in hình Messi

Alina Luz Akselrad (27 tuổi), đại diện Argentina, gây chú ý tại chung kết Miss World 2026 ở Nha Trang tối 5/9 khi diện váy lấy cảm hứng từ quốc kỳ Argentina, với phần chân váy in hình Lionel Messi. Trang Infobae cho biết: “Bộ trang phục này do nhà thiết kế thời trang người Argentina Aurelio Martínez thực hiện. Vài giờ trước đêm chung kết, ông đăng bài viết dành cho Akselrad trên Instagram”. Ở cuộc thi nói trên, Akselrad lọt Top 20.

Alina Luz Akselrad với chiếc váy in hình Messi - Ảnh chụp màn hình

Bộ trang phục của Akselrad gồm một chiếc corset cách điệu dựa trên họa tiết áo đấu của đội tuyển Argentina và chân váy được tạo thành từ chuỗi hình ảnh ghi lại những dấu mốc trong sự nghiệp của Messi, từ những năm tháng đầu tiên của anh tại Newell’s Old Boys cho đến chức vô địch World Cup 2022.

“Thật xúc động khi được nhìn thấy chiếc váy mà tôi đã làm bằng rất nhiều tình yêu dành cho bạn xuất hiện trong thực tế. Cảm ơn @alinaakselrad đã tin tưởng vào công việc của tôi và cho phép tôi trở thành một phần của khoảnh khắc đặc biệt này. Xin chúc mừng và chúc bạn mọi thành công trên thế giới, nữ hoàng! Hôm nay hãy tỏa sáng hơn bao giờ hết”, nhà thiết kế Aurelio Martínez viết trên trang cá nhân.

Cận cảnh chiếc váy in hình Messi của

Sự xuất hiện của hình ảnh Lionel Messi tại chung kết Miss World 2026 không phải lần đầu Alina Luz Akselrad hướng về một nhân vật nổi tiếng của bóng đá Argentina trên sân khấu quốc tế.

Năm 2021, khi đại diện Argentina tại một cuộc thi sắc đẹp khác là Miss Universe 2021, người đẹp đến từ Córdoba từng trình diễn một bộ trang phục mang tính biểu tượng lấy cảm hứng từ “cậu bé vàng” Diego Armando Maradona trong vòng thi sơ bộ tổ chức tại Florida, Mỹ.

Khi đó, Akselrad bước lên sân khấu trong trang phục liên quan đến đội tuyển Argentina, mang theo một quả bóng và mặc áo in hình khuôn mặt của cố huyền thoại bóng đá.

Thời điểm đó, Akselrad giải thích trên mạng xã hội rằng cô muốn tưởng nhớ Maradona vì những gì ông đại diện cho đất nước trên sân cỏ.

Cô viết: “Chúng ta không phải là những người phán xét cuộc sống cá nhân của bạn, nhưng nếu có một điều tôi chắc chắn, đó là bạn là tấm gương về cách đại diện cho Albiceleste (ĐT Argentina) bằng niềm tự hào và lòng trung thành”.

Akselrad từng mặc trang phục in hình Maradona

Akselrad cũng cho biết bộ trang phục được lấy cảm hứng từ “niềm đam mê gắn kết chúng ta”, đề cập đến vị trí đặc biệt của bóng đá trong bản sắc Argentina. Chủ đề này một lần nữa xuất hiện với lựa chọn bộ váy in hình Messi tại Miss World 2026.

Akselrad từng đăng quang Miss World Argentina 2025

Akselrad là một nhà truyền thông, diễn viên, nhà văn và huấn luyện viên kỹ năng nói trước công chúng. Theo trang Worldbeauties, cô có hai chứng chỉ của Đại học Harvard về hùng biện và quyền trẻ em, phát triển các chương trình viện trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất. Akselrad tốt nghiệp ngành phát thanh truyền hình và có chứng chỉ nghiệp vụ tiếp viên hàng không.

Cô từng đăng quang Miss World Argentina 2025. Trước đó, cô được bổ nhiệm làm Miss Universe Argentina 2020 và tham dự Miss Universe 2020, nơi cô lọt vào Top 21. Akselrad thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Người đẹp này là tác giả của cuốn sách phát triển bản thân với tựa đề “Embrace your power”.

Nhan sắc của Alina Luz Akselrad

Bên cạnh chiếc váy khiến cô trở thành tâm điểm chú ý vào thứ Bảy, đại diện Argentina còn tham gia hạng mục Beauty with a Purpose, một trong những chủ đề trọng tâm của cuộc thi, với dự án đề xuất biến những khẩu súng đồ chơi thành đồ nội thất cho Bệnh viện Nhi Córdoba. Sáng kiến này hướng đến việc tái sử dụng những vật dụng gắn liền với bạo lực và biến chúng thành các đồ dùng hữu ích cho những cơ sở chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Cuộc thi Miss World 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Joheirry Mola, đại diện Cộng hòa Dominica. Tây Ban Nha giành vị trí á hậu 1, còn Malaysia hoàn tất top 3. Trong khi đó, chiếc váy Messi trở thành một trong những hình ảnh nổi bật nhất trong phần tham dự của Argentina.