HLV Hoàng Văn Phúc: Đội tuyển nữ Việt Nam không thể mạo hiểm trước Thái Lan

(VTC News) -

Tối 21/9, đội tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Kết quả này đủ để giúp thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc giành quyền vào tứ kết. Sau trận đấu, nhà cầm quân của đội tuyển Việt Nam cho biết dù muốn giành chiến thắng nhưng đội không thể mạo hiểm dâng đội hình quá cao khi một điểm đã đủ để hoàn thành mục tiêu.

“Ngoại trừ Nhật Bản có trình độ quá chênh lệch, đội tuyển nữ Việt Nam có những cơ hội ghi bàn rõ ràng, nhất là ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa.

Còn trận gặp Thái Lan hôm nay, tính chất trận đấu khác, khi chỉ cần 1 điểm là chúng tôi có vé vào tứ kết. Nếu mạnh dạn đẩy cao khối đội hình lên, chúng tôi sẽ có bàn thắng, nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm được. Có thể là trận tới, gặp đối thủ mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cải thiện và có bàn thắng”, ông Phúc nói.

HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đánh giá cao nỗ lực của các học trò khi toàn đội đã hoàn thành mục tiêu giành quyền vào tứ kết. (Ảnh: VFF)

Trước giờ bóng lăn, đội tuyển Việt Nam đã biết kết quả trận Myanmar hòa Bangladesh 0-0. Với cục diện này, đội chỉ cần không thua Thái Lan là chắc chắn đi tiếp. Tuy nhiên, ông Phúc khẳng định ban huấn luyện vẫn chuẩn bị cho trận đấu với mục tiêu giành 3 điểm thay vì chỉ tập trung bảo vệ tỷ số hòa.

“Trước khi bước vào trận với Thái Lan, chúng tôi cũng đã biết Myanmar và Bangladesh hòa nhau 0-0. Vì vậy, chúng tôi phải giành ít nhất 1 điểm để đi tiếp. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này với tâm thế không phải đá vì 1 điểm mà để chiến thắng.

Thái Lan đã thay đổi đội hình so với 2 trận trước. Họ đá 3 trung vệ, 2 cánh dâng cao, có thời điểm gia cố hàng tiền vệ với 5 người, nên hiệp đầu chúng tôi kiểm soát tuyến giữa không tốt”.

Sau giờ nghỉ, ban huấn luyện điều chỉnh cách vận hành và yêu cầu các cầu thủ gây sức ép quyết liệt hơn. Đội tuyển Việt Nam cải thiện thế trận và tạo được một số tình huống đáng chú ý.

“Sang hiệp hai, Việt Nam đá ổn hơn và chúng tôi đã pressing tầm cao. Đội đã có 2-3 cơ hội ghi bàn, điển hình là của Bích Thùy hay Vũ Thị Hoa. Nếu tận dụng được thì có thể chúng tôi có bàn. Nhưng dù sao, một điểm chúng tôi cũng hài lòng vì đội tuyển đã giành vé vào tứ kết”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Ở tứ kết, thử thách dành cho đội tuyển nữ Việt Nam là Trung Quốc. Hai đội từng gặp nhau trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2026 và HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá đối thủ có trình độ cao hơn.

“Trong chuyến tập huấn trước giải, chúng tôi đã đấu với Trung Quốc. Trình độ họ tốt hơn đội tuyển nữ Việt Nam. Trước mắt, toàn đội cần tập trung hồi phục thể lực, sau đó ban huấn luyện sẽ xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Khả năng cao chúng tôi sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công”.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa Trung Quốc và Việt Nam diễn ra lúc 13h ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam). Ba cặp đấu còn lại gồm: Triều Tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 13h, Hàn Quốc gặp Uzbekistan lúc 17h30, Nhật Bản gặp Philippines lúc 17h30.