Hiệu phó Chuyên Ngoại ngữ nhắn tân học sinh: 'Bản lĩnh để không đánh mất mình'

(VTC News) -

Phát biểu tại chương trình 10+ (Ten Plus) năm 2026 với chủ đề “Bản lĩnh”, dành cho 632 tân học sinh khối 10 (K58), cô Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cho rằng ba năm học tại Chuyên Ngoại ngữ sẽ mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm không ít áp lực và thử thách. Trên hành trình ấy, mỗi học sinh cần đủ bản lĩnh để đối diện khó khăn, dám đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình.

“Chúng ta không chỉ cần phong thái tự tin mà cần một nội tâm vững vàng”, cô Hiệu phó nhấn mạnh sự khác biệt giữa vẻ ngoài tự tin và một nội tâm vững vàng.

Cô Đỗ Thị Ngọc Chi - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ phát biểu tại lễ khai mạc chương trình 10+ Teen Plus năm 2026.

Cô Hiệu phó nhắn gửi: “Không chỉ cần bản lĩnh để bước ra thế giới, mà bản lĩnh để không đánh mất mình giữa thế giới. Hơn hết, hãy để bản lĩnh không chỉ là chủ đề của một chương trình hôm nay, mà trở thành phẩm chất đồng hành cùng các em trong suốt ba năm Chuyên Ngữ và cả những hành trình dài phía trước”.

Em Phạm Việt Tùng, tân học sinh lớp chuyên tiếng Trung 10E1 cho biết sau chương trình 10+, em đã kết được thêm rất nhiều bạn mới, rất nhiều anh chị mới để học tập và xin chỉ dẫn cho hành trình ở Chuyên Ngoại ngữ.

Phùng Phương Khanh, tân học sinh lớp chuyên tiếng Pháp 10C, thừa nhận những ngày đầu bước vào môi trường mới, em không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp, lo lắng. Tuy nhiên, sau khi tham gia chương trình 10+, những bỡ ngỡ ban đầu được thay thế bằng cảm giác gần gũi, hòa nhập.

Các tân học sinh hào hứng hòa mình trong tinh thần 10+: nhiệt huyết, tỏa sáng và sôi động.

Em Võ Hồ Minh An, Trưởng Ban tổ chức chương trình Định hướng và phát triển tân học sinh, cũng nhắn nhủ K58 rằng ba năm THPT sẽ là khoảng thời gian để mỗi người được thử, được sai. Học sinh không cần quá vội vàng tìm câu trả lời cho việc mình phải trở thành ai, thay vào đó, hãy cho bản thân cơ hội khám phá và trưởng thành.

“Đó có thể là lần đầu mình dám bước lên sân khấu, thử một cuộc thi, làm quen với một người bạn mới hay theo đuổi một điều mà trước đây mình từng nghĩ là mình không làm được”, nữ sinh chia sẻ.