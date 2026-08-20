Hảo Hảo thưởng nóng 500 triệu đồng cho Đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Ngay sau khi Đội tuyển Việt Nam giành quyền vào Chung kết Hyundai ASEAN Cup 2026, Hảo Hảo đã trao thưởng nóng 500 triệu đồng tại Sân vận động Mỹ Đình nhằm ghi nhận hành trình thi đấu đầy nỗ lực của các tuyển thủ. Không chờ đến kết quả cuối cùng của giải đấu, phần thưởng được trao ngay tại cột mốc vào chung kết, như một lời tiếp sức để đội tuyển hướng đến trận đấu quyết định phía trước.

Hảo Hảo trao thưởng nóng 500 triệu đồng khi Đội tuyển Việt Nam chính thức giành quyền góp mặt tại Chung kết Hyundai ASEAN Cup 2026.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Hảo Hảo đồng hành cùng Đội tuyển Việt Nam tại Hyundai ASEAN Cup 2026”, với thông điệp “Cúp Hảo trao tay, mừng nỗ lực mỗi ngày”. Đây cũng là hoạt động tiếp nối hành trình đồng hành của Acecook Việt Nam và Hảo Hảo cùng bóng đá Việt Nam, đặc biệt là Đội tuyển Quốc gia trong nhiều năm qua.

Ghi nhận từng bước tiến - Tiếp sức cho mọi nỗ lực

Tối 19/8/2026, ngay sau trận đấu bán kết giữa Việt Nam và Malaysia tại Sân vận động Mỹ Đình, Hảo Hảo trao thưởng nóng 500 triệu đồng khi Đội tuyển Việt Nam chính thức giành quyền góp mặt tại Chung kết Hyundai ASEAN Cup 2026.

Điểm đặc biệt của phần thưởng nằm ở thời điểm được trao. Thay vì chờ đến khi giải đấu khép lại, Hảo Hảo lựa chọn ghi nhận đội tuyển ngay tại cột mốc vào chung kết - thành quả của những nỗ lực trong suốt hành trình thi đấu, đồng thời tiếp thêm động lực trước trận đấu quyết định.

Hảo Hảo trao thưởng nóng 500 triệu đồng khi Đội tuyển Việt Nam chính thức giành quyền góp mặt tại Chung kết Hyundai ASEAN Cup 2026.

Đây cũng là cách thông điệp “Cúp Hảo trao tay, mừng nỗ lực mỗi ngày” được cụ thể hóa: mỗi bước tiến đều đáng được ghi nhận, ngay cả khi hành trình chinh phục mục tiêu vẫn đang tiếp tục

Tiếp nối hành trình đồng hành cùng bóng đá Việt Nam

Phần thưởng tại Hyundai ASEAN Cup 2026 tiếp nối hành trình Acecook Việt Nam đồng hành cùng bóng đá Việt Nam từ năm 2018. Trong nhiều năm qua, thương hiệu đã hiện diện trong các hoạt động gắn với Đội tuyển Quốc gia, qua đó chia sẻ niềm vui và tinh thần cổ vũ bóng đá cùng người hâm mộ Việt Nam.

Với sứ mệnh “Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực”, bằng các hoạt động đồng hành cùng bóng đá, Acecook Việt Nam mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần nỗ lực, kỷ luật, đoàn kết và niềm tự hào đến cộng đồng.

Ra mắt từ năm 2000, Hảo Hảo đã trở thành một sản phẩm quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Sự đồng hành cùng bóng đá vì thế cũng là cách thương hiệu hiện diện trong những khoảnh khắc người hâm mộ cùng chia sẻ niềm vui, sự hồi hộp và tự hào với Đội tuyển Việt Nam.

Tinh thần “mừng nỗ lực mỗi ngày” cũng không chỉ dừng lại trên sân cỏ. Trong cuộc sống thường nhật, mỗi người đều có những mục tiêu và nỗ lực riêng, trong học tập, công việc hay chăm sóc gia đình. Với Hảo Hảo, những bước tiến ấy, dù lớn hay nhỏ, đều xứng đáng được ghi nhận và sẻ chia.

Từ những khoảnh khắc trên sân cỏ đến những nỗ lực trong đời sống thường ngày, Hảo Hảo mong muốn tiếp tục đồng hành cùng người Việt, cùng cổ vũ và ăn mừng những bước tiến đáng tự hào trên hành trình hướng đến mục tiêu của mỗi người.