Hàng trăm người mang đất, đá 'vá' đê sông Vinh

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết sự cố vỡ bờ sông Vinh xảy ra do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, làm tăng lưu lượng nước, gây áp lực lên hệ thống bờ bao làm xói mòn, trượt lở.