Nghệ An đổ nát, tan hoang sau một đêm bị bão số 10 quần thảo

Sau nhiều giờ quần thảo, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề tại Nghệ An. Rạng sáng 29/9, nhiều tuyến phố trở nên hoang tàn vì la liệt cây xanh bật gốc, các công trình đổ rạp, mái tôn bay tứ tung...
Từ đêm 28/9 đến rạng sáng 29/9, cơn bão số 10 quần thảo tỉnh Nghệ An trong nhiều giờ khiến người dân có một đêm dài không thể ngủ vì lo lắng.
Xã Nghi Lộc chịu cảnh tan hoang sau nhiều giờ bão số 10 hoành hành.
Mưa lớn, gió giật dữ dội đã quật ngã hàng loạt cây xanh, cột điện và làm hư hỏng nhiều tuyến đường. Nhà dân và công trình công cộng cũng bị hư hại nghiêm trọng.
"Chưa bao giờ tôi thấy gió bão khủng khiếp như thế. Khi cơn bão số 5 đổ bộ, tôi vẫn có thể ngủ được. Tuy nhiên, cả đêm qua tiếng mái tôn bay, cửa kính vỡ cùng gió rít liên hồi khiến tôi cả đêm không ngủ, rất lo lắng", một người dân tại phường Trường Vinh cho biết.
Nhiều nhà dân bị ngập nước, tốc mái, vỡ cửa sổ, hư hỏng trần nhà, đồ đạc...khiến gia chủ phải chật vật chống đỡ cả đêm.
Hệ thống panô, băng rôn, biển hiệu quảng cáo bị gió bão quật đổ xuống đường. Tại nhiều tòa nhà, cửa kính vỡ tan tành.
Sáng 29/9, đường phố ngổn ngang cây đổ, mái tôn bay gây tắc nghẽn, tê liệt không thể lưu thông.
Một nhà dân bị tốc mái, vỡ cửa sổ, hư hỏng trần nhà sau khi cơn bão đi qua.
Nhiều người dân cho biết đây là một trong những cơn bão có sức gió mạnh, lượng mưa lớn cùng thời gian quần thảo lâu nhất.
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang dồn toàn lực khắc phục hậu quả, ưu tiên số 1 là an toàn về tính mạng, tài sản người dân, bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc thông suốt.
Thiệt hại do cơn bão số 5 còn chưa kịp khắc phục, nhiều nhà dân đã phải chịu nhiều tổn thất với bão số 10 Bualoi.
Tại phường Cửa Lò, khung cảnh cũng ngổn ngang sau bão số 10. Hàng loạt cây xanh bị đổ rạp, thậm chí bật gốc.
Nhà hàng bị tàn phá, biển hiệu hư hại.
Cảnh tan hoang ở các hàng quán tại Cửa Lò.
Kính của một tòa nhà vỡ tan tành do bị gió quật.
Nền đường cũng bị cày xới, chứng tỏ cường độ mạnh của bão.
