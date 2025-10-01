Bão Bualoi và mưa lũ làm 51 người chết và mất tích, thiệt hại 8.016 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 6h ngày 1/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc khiến 29 người chết, 22 người mất tích, 139 người bị thương, mất liên lạc 8 người tại Gia Lai.

Tại xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, nhiều xóm bản chìm trong biển nước, bị cô lập hoàn toàn.

Về nhà ở, mưa bão làm 91 nhà sập, đổ; 144.740 nhà hư hỏng, tốc mái; 20.166 nhà ngập.

Cùng đó, 34.389ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 1.105 con gia súc và 179.021 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 9.985 ha thủy sản bị thiệt hại.

Các địa phương ghi nhận: xảy ra 22 sự cố đê điều; hủy 42 chuyến bay, hoãn 51 chuyến bay; ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông 1.272 điểm trên các tuyến đường; 1.076 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại; sạt lở 19.472m kè, bờ sông, bờ biển.

Mưa bão cũng làm 6.406 cột điện bị gãy, đổ dẫn đến gần 2,7 triệu khách hàng bị mất điện, đến nay đã khôi phục điện cho gần 1,4 triệu khách hàng. Dự kiến khu vực tỉnh Quảng Trị đến 19h tối nay sẽ khắc phục xong, các khu vực khác đến ngày 6/10 sẽ khắc phục xong.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 8.016 tỷ đồng (Lào Cai 40 tỷ đồng, Nghệ An 1.426 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng).