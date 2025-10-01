Tang thương miền Bắc sau bão số 10

Tối 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương có mặt tại thôn Phú Bình (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) để thắp nén hương tiễn biệt cụ ông Hoàng Văn Khiêm (91 tuổi) và cụ bà Đoàn Thị Nhị (87 tuổi) - 2 trong số 9 nạn nhân thiệt mạng sau trận lốc xoáy kinh hoàng rạng sáng 29/9.

Gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị nạn, Thủ tướng khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết để khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, sớm ổn định đời sống Nhân dân.

Sự hiện diện của người đứng đầu Chính phủ không chỉ xoa dịu phần nào nỗi đau mất mát, mà còn là lời cam kết Nhà nước luôn đồng hành cùng Nhân dân trong hoạn nạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chia buồn với thân nhân của 2 vợ chồng cụ Hoàng Văn Khiêm - Đoàn Thị Nhị. (Ảnh: VGP)

Từ khoảnh khắc trang nghiêm bên hương khói, câu chuyện ở Ninh Bình hiện lên rõ hơn qua lời kể của những người ở lại. Nép mình bên bàn thờ cha mẹ, ông Hoàng Văn Khoan (54 tuổi) lặng nhìn căn nhà đổ nát - nơi nơi cụ Khiêm và cụ Nhị từng quây quần, giờ chỉ còn đống gạch vụn.

Ngôi nhà 40m², tường bê tông, mái ngói với thanh ngang thép, có một phòng ngủ nhỏ - nơi đặt chiếc tủ quần áo và ba chiếc giường kê sát nhau. Ở tuổi xế chiều, cụ Khiêm và cụ Nhị chủ yếu sinh hoạt trong căn phòng ấy, các con thay nhau ở lại để chăm sóc cha mẹ mỗi đêm.

"Đêm đó tôi ngủ lại cùng hai cụ. Khoảnh khắc căn nhà đổ xuống chỉ diễn ra trong tích tắc. Khoảng 5h sáng, tôi hơi tỉnh giấc vì gió rít bên ngoài. Rồi bất chợt, cả trần và tường nhà ầm ầm sập xuống. Khi hoàn hồn, tôi thấy cha mẹ đã bị gạch đá vùi lấp", ông Khoan nghẹn giọng, cố kìm nước mắt.

Bước vào căn phòng giờ không còn trần, ba bức tường đổ sập, gạch đá chất chồng, ông chỉ tay vào từng vị trí giường: "Tôi nằm trong cùng, tiếp đến là giường mẹ, rồi giường cha. Mỗi giường chỉ cách nhau vài bước chân. Lúc đó gió rít, mưa xối xả, cây cối đổ ầm ầm. Tôi chỉ còn biết gào lên: Nhà đổ rồi! Cha mẹ tôi mất rồi! Cứu chúng tôi với!".

Trong cơn hoảng loạn, ông Khoan bật dậy, lao đến bên cha mẹ. Cụ bà Đoàn Thị Nhị đã không qua khỏi, cụ ông Hoàng Văn Khiêm thoi thóp thở. Người con quỳ rạp, bới lớp gạch đá đưa cha mẹ ra ngoài, vừa khóc vừa gọi hàng xóm. Mưa tạt rát mặt, nước mắt càng trào nhanh hơn.

"Lúc đó tôi bị thương ở tay và chân. Trời tối đen như mực, tôi mò tay xuống nền đất rồi quờ tay tìm mẹ. Cha tôi chỉ còn thở thoi thóp, không thể nói nữa. Bốn phía xung quanh tiếng mưa to, gió giật gầm rú. Tiếng gió khiến lời tôi gọi mọi người bị át đi", ông Khoan kể lại khoảnh khắc có thể khiến ông ám ảnh suốt phần đời còn lại.

Ông Lương Văn Khuênh (80 tuổi) và bà Nguyễn Thị Gái (78 tuổi) đau xót khi mái ấm quen thuộc bị san phẳng sau cơn lốc.

Khung cảnh ở Ninh Bình tang thương như vết khắc hằn trong ký ức. Những mái nhà vốn che chở đời người giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Tiếng khóc xé lòng của người những người con mất cả cha mẹ như ông Khoan, hay tiếng gọi đứt quãng của cụ già thất thần bên căn nhà đổ nát - tất cả hòa cùng tiếng rền của gió, tiếng mưa dồn dập, tạo nên bản bi ca ám ảnh.

Không chỉ riêng Ninh Bình, từ đồng bằng lên trung du, miền núi phía Bắc, hoàn lưu bão số 10 tiếp tục dội những trận mưa lớn, kéo theo lũ quét, sạt lở, để lại những vết thương chằng chịt ở nhiều địa phương.

Tại Lào Cai, từ chiều 29/9, mưa lớn 70-150mm, có nơi vượt 250mm khiến nhiều xã chìm trong lũ dữ. Đặc biệt ở xã Việt Hồng, nước từ suối Khe Gáo bất ngờ dâng cao, nhấn chìm hàng chục ngôi nhà chỉ trong chưa đầy một giờ.

Mực nước vượt tầng 1, rồi ngập nhanh lên tầng 2, đẩy hàng chục hộ dân vào cảnh nguy khốn. Không kịp sơ tán, nhiều gia đình để lại số điện thoại trên mạng xã hội tìm sự trợ giúp.

Nước ngập tới nóc xe tải dừng đỗ trên đường Yết Kiêu, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Page Yên Bái)

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, hoàn lưu bão số 10 từ ngày 28/9 đến sáng 30/9 gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng khiến 3 người chết, 1 người mất tích và 5 người bị thương. Các nạn nhân tử vong do sạt lở đất, lũ cuốn trôi tại các xã Mường Hum, Việt Hồng và Phong Dụ Hạ.

Hơn 4.690 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, ngập úng. Trong số này chính quyền địa phương phải di dời 1.036 hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tại Tuyên Quang, đến tối 30/9, hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập và hư hỏng, trong đó 700 nhà hư hỏng, 320 nhà phải di dời khẩn cấp và 19 nhà có nguy cơ sạt lở.

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây nhiều điểm sạt lở nguy hiểm tại các xã vùng cao của Tuyên Quang, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Cụ thể, tại xã Lao Chải, mưa lớn làm sạt lở nhiều điểm, trong đó khu vực Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lao Chải bị ảnh hưởng nặng nề.

Ở nhiều tuyến đường vùng cao như Yên Minh, Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang… sạt lở gây ách tắc cục bộ, tiềm ẩn rủi ro cho người và phương tiện.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở tại xã Lũng Cú.

Đặc biệt, khoảng 6h30 ngày 30/9, mưa lớn kéo dài làm sạt lở một phần sườn núi tại thôn Ma Lé, xã Lũng Cú, vùi lấp toàn bộ ngôi nhà của gia đình anh Vàng Chá Sò.

Bốn người mất tích gồm anh Vàng Chá Sò (SN 1982), vợ Hầu Thị Dính (SN 1980) và 2 con Vàng Xuân Hoa (SN 2003), Vàng Minh Hải (SN 2004).

Tại Cao Bằng, trưa 30/9, mực nước trên nhiều sông vượt báo động 3; hàng trăm hộ bị cô lập, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt.

Quốc lộ 34 qua xã Bảo Lâm, Cao Bằng ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông, phải sử dụng xuồng để di chuyển.

Địa phương này ghi nhận 2 người thiệt mạng (do sạt lở làm sập nhà và bị lũ cuốn khi qua suối), 2 người bị thương, 3 người mất tích tại công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Hơn 600 ngôi nhà hư hại (390 nhà ngập sâu); trên 800 ha lúa, ngô, hoa màu gãy đổ, úng ngập; một số cầu bị cuốn trôi; hàng trăm điểm sạt lở, ngập trên quốc lộ, tỉnh lộ. Học sinh toàn tỉnh được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tại Hưng Yên, trận dông lốc xuất hiện lúc 10h30 ngày 29/9 trên địa bàn các xã Thái Thụy, Thái Ninh, Đông Thái Ninh làm 11 người thương vong. Trong đó, 2 người tử vong (gồm: 1 trường hợp bị sập nhà, 1 trường hợp ngã từ mái xuống sân), còn 9 người khác bị thương.

Nhiều khu vực thiệt hại ở xã Thái Thụy, Hưng Yên sau cơn lốc. (Ảnh: Cứu hộ Thái Bình)

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, riêng xã Thái Thụy có 2 người chết, 6 người bị thương, xã Thái Ninh ghi nhận 3 người bị thương. Ngoài ra, khoảng 870ha lúa bị đổ ngã, hơn 43ha thủy sản ngoài đê bị ngập bờ do nước biển dâng.

Còn tại Hà Nội, giao thông trong ngày 30/9 gần như tê liệt vì mưa lớn kéo dài suốt từ sáng đến chiều, khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông rối loạn.

Trên các trục đường trọng yếu như Nguyễn Xiển, Phạm Hùng - Mễ Trì, Liễu Giai - Đào Tấn, Láng Hạ, Hoàng Quốc Việt…, hàng nghìn phương tiện phải nhích từng mét, nhiều xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ trong dòng nước ngập ngang bánh xe.

Giao thông Thủ đô trở nên hỗn loạn vì trời mưa, đường ngập tứ phía.

Ghi nhận đến khuya 30/9, khắp nơi Hà Nội vẫn chìm trong biển nước, giao thông tê liệt, nhiều người phải gửi xe rồi lội bộ về nhà, có người mất 6 tiếng cho quãng đường 10km.

Theo UBND Hà Nội, từ 19h ngày 29 đến 13h ngày 30/9, lượng mưa phổ biến 100-300 mm, nhiều nơi vượt 300 mm như Quốc Oai 308,8 mm, Kim Anh 307 mm, Phúc Thọ 268,8 mm, Láng 261 mm, Hà Đông 259 mm.

Mực nước sông lớn như Đà, Hồng, Đuống thấp hơn báo động I, song sông Tích tại Kim Quan và sông Bùi tại Yên Duyệt vượt báo động II, nhiều hồ chứa như Suối Hai, Tân Xã, Quan Sơn, Xuân Khanh... vượt ngưỡng tràn.