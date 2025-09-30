Hàng trăm trường học ở Nghệ An tan hoang, ngập lụt sau bão số 10 Bualoi

(VTC News) -

Bão số 10 đi qua đã để lại hậu quả nặng nề cho ngành giáo dục Nghệ An. Hàng trăm trường học bị tốc mái, ngập sâu trong biển nước, cơ sở vật chất hư hỏng nghiêm trọng, khiến việc dạy và học bị gián đoạn kéo dài.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, thống kê ban đầu cho thấy toàn tỉnh có 45 trường bị ngập nước, 18 trường sạt lở, 91 trường tốc mái ngói, 85 trường đổ bờ rào và 110 trường sập hạng mục hoặc tốc mái nhà xe. Thiệt hại ước tính gần 300 tỷ đồng.

Một phòng học bị tốc mái do bão số 10 Bualoi

Ghi nhận ngày 30/9 tại xã Lam Thành, 13 trường học trên địa bàn đều bị ảnh hưởng nặng nề. Riêng Trường Tiểu học Hưng Lợi hiện vẫn ngập sâu 40-50cm, nhiều phòng học bị tốc mái, sập trần, thiết bị hư hỏng hoàn toàn. Khu nhà truyền thống và phòng âm nhạc bị sập mái tôn, gạch đá đổ xuống gây hư hại nghiêm trọng. Nhà trường buộc phải cho toàn bộ học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Trường Tiểu học Hưng Lợi, xã Lam Thành (Nghệ An) có nhiều phòng học bị sập đổ, tốc mái, hệ thống bảng biểu, cây xanh gãy đổ ngổn ngang.

Cô Trần Thị Oanh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Lợi cho biết, năm học 2025 – 2026 có 236 học sinh theo học tại 9 lớp. Sau bão, nhiều hạng mục bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

“Ngay sau khi bão tan, chúng tôi cùng chính quyền, đơn vị kết nghĩa và lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, chờ nước rút để sớm đón học sinh trở lại”, cô Oanh nói.

Không chỉ Lam Thành, nhiều trường ở các địa phương khác của Nghệ An cũng chung cảnh ngập lụt, hư hỏng. Theo báo cáo nhanh, có tới 131 trường bị tốc mái tôn, 91 trường tốc mái ngói, hàng trăm hạng mục khác như nhà xe, bờ rào, cây xanh… bị cuốn phăng.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết: “Thiệt hại với ngành giáo dục Nghệ An lần này rất nặng nề. Trước mắt, Sở chỉ đạo các trường tập trung khắc phục, sửa chữa để sớm ổn định dạy học. Toàn bộ học sinh vẫn tiếp tục nghỉ để đảm bảo an toàn cho đến khi công tác khắc phục hoàn tất”.