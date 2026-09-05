Hãng robot hút bụi Dreame 'phá sản' giấc mơ xe điện

(VTC News) -

Dreame, công ty sản xuất thiết bị gia dụng của Trung Quốc, thông báo không tiếp tục phát triển dự án ô tô như một đơn vị kinh doanh độc lập.

Công ty gọi đây là “lựa chọn chiến lược chủ động” sau khi đánh giá lại toàn diện chu kỳ nghiên cứu và sản xuất của ngành ô tô, cường độ đầu tư tài chính dài hạn cũng như mức độ cạnh tranh trên thị trường xe điện nội địa.

Mẫu xe điện của Dreame từng được trưng bày tại một triển lãm.

Dự án phát triển xe điện của Dreame có tên mã Star Project, được công bố lần đầu vào tháng 8/2025.

Xuất phát điểm là thương hiệu chuyên về robot hút bụi và máy lau sàn, Dreame muốn ứng dụng năng lực phát triển động cơ điện tốc độ cao sang lĩnh vực ô tô, đồng thời đặt mục tiêu sản xuất mẫu xe có khả năng tăng tốc nhanh nhất thế giới.

Hãng từng công bố kế hoạch mở hệ thống phòng trưng bày tại khu vực Trung Đông như Iraq, Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar và chi 10 triệu USD phát sóng quảng cáo 30 giây tại sự kiện thể thao Super Bowl vào đầu năm 2026.

Dù đặt ra nhiều tham vọng ban đầu, bộ phận xe điện của Dreame đã bị thu hẹp đáng kể trong những tháng gần đây.

Báo cáo từ các tờ báo kinh tế Trung Quốc như Economic Daily, Yicai và China Economic Net cho biết đội ngũ phát triển dự án xe điện từng đạt quy mô gần 1.000 người, nhưng hiện chỉ còn lại vài chục nhân sự.

Lực lượng còn lại chủ yếu thuộc các bộ phận tài chính, pháp lý và nhân sự nhằm xử lý nghĩa vụ thanh toán cho nhà cung ứng cũng như hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan đến việc hủy đăng ký doanh nghiệp.

Cùng lúc, nhiều lãnh đạo cấp cao của bộ phận này đã rời đi tìm kiếm cơ hội mới sau các đợt cắt giảm nhân sự diễn ra liên tiếp từ tháng 5/2026, để lại nhiều khu vực văn phòng bị bỏ trống.

Phía Dreame giải thích dự án xe điện mới ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu, chưa bước vào sản xuất hàng loạt thương mại và chưa phát sinh chi phí đầu tư tài sản cố định lớn.

Do đó, việc dừng kế hoạch phát triển xe thành phẩm sẽ không gây ra ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến tình hình tài chính hay hoạt động vận hành chung của doanh nghiệp.

Dreame tiếp tục dồn trọng tâm cho thiết bị gia dụng thông minh sau khi đóng dự án xe điện.

Trước khi tuyên bố rút lui, Dreame từng gây chú ý khi giới thiệu mẫu xe ý tưởng tại các sự kiện công nghệ và ô tô quốc tế. Tại triển lãm CES 2026 và sự kiện tại San Francisco vào tháng 4 vừa rồi, hãng ra mắt mẫu siêu xe thể thao Nebula NEXT 01 phiên bản JET Edition.

Theo công bố kỹ thuật của Dreame, xe trang bị bốn động cơ điện kết hợp hai động cơ đẩy nhiên liệu rắn, tạo lực đẩy 100 kN và cho phép tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 0,9 giây. Hãng cũng công bố việc phát triển thành công cell pin thể rắn 60 Ah với mật độ năng lượng đạt hơn 450 Wh/kg trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc dẫn lời các cựu nhân viên cho biết những mẫu xe xuất hiện trước công chúng chỉ mang tính chất trình diễn và chưa đạt chuẩn vận hành thực tế. Mẫu xe trưng bày tại CES chưa có khung gầm hoàn chỉnh và được vận hành bằng điều khiển từ xa, trong khi mẫu gắn động cơ phản lực ở San Francisco sử dụng bộ khung gầm mua sẵn từ bên ngoài.

Các số liệu về thời gian tăng tốc hay mật độ năng lượng của pin thể rắn cũng chưa từng được kiểm chứng độc lập trên một chiếc xe hoàn thiện. Nguồn tin nội bộ cho biết dự án phụ thuộc nhiều vào việc thu hút vốn đầu tư và trợ cấp bên ngoài thay vì nguồn lực tự thân.

Từ tháng 6/2026, Dreame bắt đầu điều chỉnh bằng cách đưa các hoạt động liên quan đến ô tô về trực thuộc một viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp. Thay vì theo đuổi mục tiêu sản xuất xe thương mại, đơn vị này tập trung vào nghiên cứu nền tảng, đăng ký bằng sáng chế và tích lũy công nghệ.

Toàn bộ tài sản trí tuệ, bản quyền công nghệ và kinh nghiệm nghiên cứu tích lũy từ dự án xe điện như điều khiển động cơ, điện tử công suất sẽ được Dreame phân bổ lại cho các mảng kinh doanh khác của tập đoàn.

Công ty cho biết sẽ dồn lực vào bốn lĩnh vực trọng tâm gồm thiết bị gia dụng thông minh, đời sống ngoài trời, phương tiện di chuyển thông minh và trí tuệ nhân tạo hiện thân phục vụ robot.

Dreame khẳng định hoạt động nghiên cứu phát triển, sản xuất, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng của các dòng sản phẩm gia dụng chủ lực tại thị trường nội địa lẫn quốc tế vẫn diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch.