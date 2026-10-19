Hàng loạt ô tô đỗ trước chung cư ở Nghệ An bị đập vỡ kính trong đêm

(VTC News) -

Ngày 19/10, lãnh đạo UBND phường Thành Vinh (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè trước chung cư T&T Quang Trung bị đập vỡ kính.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hàng loạt ô tô bị vỡ kính cửa sổ, mảnh kính văng tung tóe xuống mặt đất. Đồ đạc bên trong một số xe bị xáo trộn, nghi do kẻ gian tìm kiếm tài sản.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Một chủ xe cho biết, sáng sớm 19/10, ông nhận được điện thoại thông báo ô tô bị đập vỡ kính. Khi đến kiểm tra phát hiện giấy tờ xe bị mất.

Đại diện Ban Quản lý chung cư cho biết, có 8 xe ô tô thuộc nhiều hãng khác nhau bị đập vỡ kính. Qua kiểm tra ban đầu, nghi kẻ gian dùng vật nhọn tác động vào kính rồi giật cả tấm kính ra ngoài để lấy tài sản.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thành Vinh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, xác minh và điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, xác định đối tượng liên quan.

Trước đó, Công an TP Hà Nội, Công an phường Hoàng Mai đã tạm giữ Nguyễn Văn Kiên (SN 1979, trú tại Hà Nội) để điều tra hành vi có dấu hiệu cố ý làm hư hỏng tài sản sau khi người này chặn đầu ô tô, dùng thanh sắt đập phá kính chắn gió trên đường Giải Phóng.

Khoảng 10h ngày 10/10, tại khu vực quay đầu xe trước số nhà 1299 đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai, anh V.V.Q. (SN 1992, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) bị một người đàn ông chặn đầu ô tô và đe dọa hành hung.

Người này sau đó dùng thanh sắt hộp đuổi đánh tài xế, đồng thời vụt vào kính chắn gió phía trước và gương chiếu hậu bên trái của ô tô, gây hư hỏng.

Hành vi của Nguyễn Văn Kiên có dấu hiệu của tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, vụ việc gây thiệt hại tài sản ước tính hơn 6 triệu đồng. Kiên được xác định có 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản. Công an phường Hoàng Mai tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.