Hai đại diện Việt Nam tại diễn đàn điện ảnh quy tụ hơn 50 quốc gia

(VTC News) -

Lumière Summit 2026 diễn ra từ ngày 7-9/9 tại Saint-Paul-de-Vence, miền Nam nước Pháp, với sự tham dự của khoảng 200 lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và đại diện ngành điện ảnh đến từ hơn 50 quốc gia.

Hội nghị có sự góp mặt của nhiều nhân vật chủ chốt trong ngành công nghiệp điện ảnh và nghe nhìn thế giới như Ted Sarandos, đồng CEO Netflix; Dana Walden, Chủ tịch Disney Entertainment; Tom Rothman, Chủ tịch kiêm CEO Sony Pictures; Maxime Saada, CEO Canal+; Ardavan Safaee, Chủ tịch Pathé; Ben Roberts, CEO British Film Institute; Hiro Matsuoka, Chủ tịch Toho Cinemas và Yoon Sang-hyun, CEO CJ ENM.

Việt Nam có hai đại diện tham dự là TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA), Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, và bà Đinh Thị Thanh Hương, Chủ tịch điều hành Galaxy Studio.

Điện ảnh trước những thay đổi lớn từ AI và streaming

Lumière Summit 2026 do Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp (CNC) tổ chức, tập trung vào những thay đổi đang diễn ra nhanh chóng trong ngành công nghiệp màn ảnh.

Các cuộc thảo luận xoay quanh tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), sự phát triển của nền tảng streaming, mạng xã hội và những thay đổi trong hành vi tiếp nhận nội dung của khán giả.

Những thay đổi này đang tác động tới gần như toàn bộ chuỗi giá trị của điện ảnh, từ quá trình sáng tạo, sản xuất, phát hành cho tới hoạt động chiếu phim.

Bên cạnh việc tận dụng công nghệ để mở rộng không gian sáng tạo và tiếp cận khán giả, các đại biểu cũng đặt vấn đề bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo, duy trì sự đa dạng của tác phẩm và đảm bảo một hệ sinh thái điện ảnh bền vững.

Một trong những vấn đề được nhấn mạnh là sự tồn tại của hệ thống rạp chiếu trong bối cảnh khán giả ngày càng dành nhiều thời gian cho các nền tảng trực tuyến.

Hội nghị thượng đỉnh Lumière Summit 2026 mang lại nhiều thỏa thuận lịch sử cho ngành điện ảnh thế giới

Việc chống vi phạm bản quyền và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia cũng được xem là những ưu tiên quan trọng khi thị trường điện ảnh ngày càng mang tính toàn cầu.

Công bố sáng kiến hỗ trợ rạp chiếu độc lậpTrong khuôn khổ hội nghị, một số sáng kiến nhằm hỗ trợ hệ sinh thái điện ảnh cũng được công bố.

Đáng chú ý là International Resilience Initiative for Independent Screens (IRIS), sáng kiến hướng tới việc hỗ trợ các rạp chiếu phim độc lập.

Rạp chiếu độc lập được xem là một mắt xích quan trọng trong việc đưa những tác phẩm đa dạng đến khán giả, đặc biệt với các bộ phim nghệ thuật, phim độc lập và những tác phẩm có quy mô phát hành hạn chế.

Việc duy trì hệ thống này được đặt trong bối cảnh nhiều rạp chiếu đang phải cạnh tranh trực tiếp với sự phát triển của các dịch vụ xem phim trực tuyến.

Tại Lumière Summit, Pháp và Hàn Quốc cũng công bố thỏa thuận hợp tác trị giá 1 tỷ euro cho ngành điện ảnh và công nghiệp nghe nhìn trong giai đoạn 2027-2031.

Thỏa thuận cho thấy xu hướng tăng cường hợp tác quốc tế đang được đặt song song với việc phát triển nguồn lực trong nước, từ sản xuất, đầu tư đến công nghệ và phân phối.

Hai đại diện Việt Nam góp mặt tại diễn đàn quốc tế

Sự xuất hiện của TS Ngô Phương Lan và bà Đinh Thị Thanh Hương đưa đại diện Việt Nam vào một diễn đàn quy tụ nhiều nhà quản lý, doanh nghiệp và những tổ chức lớn của ngành điện ảnh thế giới.

Với vai trò Chủ tịch VFDA và Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, TS Ngô Phương Lan có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý, xúc tiến và hợp tác điện ảnh quốc tế.

TS Ngô Phương Lan và bà Đinh Thị Thanh Hương là hai đại diện Việt Nam tham dự Lumière Summit 2026.

Trong khi đó, bà Đinh Thị Thanh Hương là lãnh đạo Galaxy Studio, một trong những doanh nghiệp hoạt động ở nhiều khâu của thị trường điện ảnh Việt Nam, từ sản xuất, phát hành đến kinh doanh nội dung.

Việc hai đại diện đến từ hai tổ chức có vai trò khác nhau trong hệ sinh thái điện ảnh giúp Việt Nam có thêm góc nhìn từ cả lĩnh vực xúc tiến, liên hoan phim và hoạt động kinh doanh điện ảnh.

Theo các nội dung được thảo luận tại Lumière Summit, những vấn đề mà ngành điện ảnh Việt Nam đang đối mặt cũng có nhiều điểm tương đồng với xu hướng chung của thị trường quốc tế, đặc biệt là tác động của nền tảng số, AI, sự thay đổi thị hiếu khán giả và yêu cầu mở rộng hợp tác xuyên biên giới.

Cơ hội để Việt Nam mở rộng hợp tác điện ảnh

Tham dự Lumière Summit không chỉ mang lại cơ hội cập nhật những thay đổi lớn của điện ảnh thế giới mà còn tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận các mô hình chính sách, đầu tư, công nghệ và hợp tác quốc tế đang được nhiều thị trường triển khai.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang tìm kiếm thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường và thu hút các dự án quốc tế, những diễn đàn quy tụ các nhà quản lý và doanh nghiệp lớn có thể trở thành nơi kết nối giữa các tổ chức trong nước với đối tác quốc tế.

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Đặc biệt, việc các nền điện ảnh ngày càng quan tâm đến hợp tác sản xuất, phát hành xuyên biên giới và phát triển hệ thống rạp chiếu độc lập mở ra thêm những hướng tiếp cận mà Việt Nam có thể tham khảo.

Sự tham dự của hai đại diện Việt Nam tại Lumière Summit 2026 vì vậy không chỉ mang ý nghĩa cập nhật xu hướng. Đây còn là dịp để điện ảnh Việt Nam hiện diện trong các cuộc thảo luận quốc tế về những vấn đề đang định hình tương lai của ngành, từ AI, streaming và bản quyền đến đầu tư, chính sách và hệ thống phát hành.